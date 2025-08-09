La FIDMA muestra una tierrina "de oportunidades": la reflexión de Barbón tras recorrer la Feria de Muestras

Ya lo dijo en su primera visita, en un 2019 que parece más distante de lo que es por tantos acontecimientos ocurridos: "Es el escaparate de Asturias". Ayer, el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, recordó el momento y repitió la idea en su visita institucional de este año a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón. Pero no se quedó en la reiteración, sino que cruzó el vidrio alegórico de ese escaparate, que es literal. "Aquí se permite visibilizar la mejor Asturias", defendió el líder del ejecutivo autonómico; un "chute de autoestima" para dar la vuelta a la tortilla de esa "tendencia natural" de los asturianos a "recrearse" en las dificultades. Y remató, al hablar de una autonomía con "mucho más futuro que pasado": "Está emergiendo una nueva Asturias, que es una tierra de oportunidades llena de posibilidades y hay que creer en ella".

Alejandro Calvo, Pedro López Ferrer, Adrián Barbón y Félix Baragaño, entrando en el recinto ferial. / Ángel González

El a su vez líder de la FSA-PSOE arrancó su recorrido por el complejo ferial en el pabellón del Principado, que este año protagoniza la sidra, nombrada a finales del pasado curso Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La decoración de la entrada al edificio, con incontables referencia a la bebida astur por antonomasia dio juego al presidente desde su llegada, cuando se lanzó a mayar manzana con unas azafatas.

El presidente, mayando manzanas. / Ángel González

"Asturias ye sidra, ye sidrera, forma parte de nuestro ADN", reivindicó el lavianés, que la ligó a otras señas identitarias como las lenguas regionales. También aprovechó, a renglón seguido para recapitular y sacar pecho de la gestión del ejecutivo durante los últimos ejercicios en sendos campos, véase transportes –Variante, conectividad aérea, tarjeta conecta–, empleo –"26.500 personas más trabajando"– o población, al mantenerse intacto el dique del millón de habitantes en Asturias.

Baragaño y Barbón, junto a Vanessa Gutiérrez y José Sicre, viendo cómo escancian un culín en el stand del Principado. / Ángel González

Sobre esos enlaces en las comunicaciones abundó Barbón, que nombró el plan de cercanías, reiteró la inversión de 4.000 millones de euros en la Variante y tocó el Corredor Atlántico, en el que "de nada serviría" financiar y ejecutar en el Principado si luego "no se pudiera conectar" con las otras áreas que pertenecen al Arco.

El jefe del Ejecutivo, flanqueado por Daniel Martínez Junquera (a la izquierda) y Jorge González-Palacios, entra en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón. / Ángel González

Respecto al proceso de unificación de las sedes judiciales en Oviedo, en Llamaquique, continuó la estela que dejó ayer su consejero de Justicia, Guillermo Peláez, quien declaró que se buscarán soluciones "transitorias" para conseguir espacios que permitan reubicar los espacios de las facultades y juzgados antes de que se cumpla con la planificación urbanística definitiva, en la que está implicada también la Universidad de Oviedo y los terrenos del viejo HUCA, en cuya comisión entró hace unos días la Tesorería General de la Seguridad Social; Barbón valoró lo último como un hito "importante".

Un kilométrico itinerario con cita con LA NUEVA ESPAÑA La comitiva del presidente del Principado, Adrián Barbón, realizó un kilométrico recorrido por el recinto ferial, donde visitó decenas de expositores. Entre ellos, el de este diario, en el que le recibieron el director, Gonzalo Martínez Peón, y el delegado en Gijón, Ignacio Peláez, que le mostraron el stand. Además, la ocasión sirvió para que la Cámara de Comercio de Gijón, con asistencia de su presidente y vicepresidente, Félix Baragaño y Álvaro Alonso Ordás, respectivamente, entregasen a LA NUEVA ESPAÑA el diploma conmemorativo de la placa del centenario de la Feria de Muestras.

En Gijón, la alcaldesa, Carmen Moriyón, expresó en julio su deseo de presentarse a la reelección en 2027 si "la salud" la deja y sus "compañeros quieren". Aunque un horizonte aún lejano, surgen las primeras incógnitas sobre quién podría ser el candidato socialista al bastón de mando de la villa. Barbón zanjó el tema, por el momento, con firmeza. Se remitió a las primarias y a los plazos pertinentes, "cuando se establezcan", y lanzó un mensaje de fuerza para el partido: "Aspira al mejor candidato o candidata", eso sí, ha de ser una persona "que dé un plus" a la casa socialista. A la postre, instó a "salir a ganar y gobernar", ya que considera que lo reclama la "mayor parte del electorado progresista de la ciudad", donde recordó que fueron la fuerza más votada tanto en 2019 –lo que propició el mandato de Ana González– como en 2023.

Por último, las declaraciones del expresidente popular Mariano Rajoy, que estuvo este jueves en Avilés, no dejaron indiferente al presidente del Principado. "Me preocupa de lo que dijo ayer cuando intentó defender a Montoro", lamentó, ya que los presuntos delitos por los que ha sido imputado quien fuera ministro de Hacienda entre 2011 y 2018 habrían ocurrido durante el gobierno del gallego. "Algo más nos tendría que decir", afeó Barbón, ya que Rajoy se blandió la "presunción de inocencia". "Yo no digo que supiera lo que pasaba, no tengo pruebas, digo que cuando uno ha sido presidente y ha pasado bajo su mandato algo más que decir", remató.