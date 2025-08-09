Un futuro "lleno de retos" para los ingenieros técnicos industriales: una reflexión profesional en la Feria de Muestras

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) acogió ayer en su recinto el Día de la Ingeniería Técnica Industrial con una mesa redonda y una conferencia sobre los "Desafíos y oportunidades en el mundo del agua". "Es mi visión personal del mundo del agua, una visión desenfadada, y donde también quiero incidir en la iniciativa legislativa popular de la ley de Aguas", expuso el director gerente de la Empresa de Aguas de Gijón (EMA), Vidal Gago.

"Esta iniciativa ya la presentamos en la EMA hace cosa de un mes, y aspira a que todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) doten presupuestariamente de forma adecuada las inversiones necesarias para modernizar la gestión del agua", explicó Gago. Asimismo, incidió en la necesidad de "profesionalizar los órganos de decisión en todo lo que se pueda en el mundo del agua". Para Vidal Gago, según señaló en el foro de ingeniería, existen muchos desafíos en torno a ese recurso básico: su escasez, la necesidad de mayor eficiencia y gestión para reducir las pérdidas, el impacto de las catástrofes naturales... La calidad del agua, la observancia de todas las "las exigencias legales", la recuperación de los costes del servicio y la digitalización y modernización de sus sistemas están también entre las principales preocupaciones expresadas por el director de EMA.

El acto contó también con la presencia y participación de Juan José Fernández, decano y presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noreste de España, quien comenzó su discurso con un relato metafórico sobre la importancia de todas las ingenierías: "Hay ingeniería hasta cuando no se ve", dijo.

"Trabajaremos en temas relacionados con la descarbonización, diseñando y utilizando procesos industriales que reduzcan emisiones de dióxido de carbono; trabajaremos en energías renovables desarrolladas para no depender de los combustibles fósiles en Europa...", añadió Fernández sobre el presente y el futuro de la profesión. El diseño de productos para poder conseguir una economía circular, la innovación tecnológica y todo lo relativo a la modernización de las infraestructuras también concierne a los ingenieros, subrayó también. "Tenemos un futuro lleno de muchos retos, incertidumbres y riesgos", concluyó.

Durante el evento, Diego Pérez, decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, recogió, de manos del vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López Ferrer, una medalla conmemorativa por los cien años transcurridos desde la primera Feria (1924).

En el Día de la Ingeniería también participó concejal de Urbanismo y Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador, quien mostró admiración por los "profesionales que se ocupan de que las ideas pasen de las musas al teatro". "Los que formáis parte de la Mesa de Ingeniería de Asturias dais un ejemplo de entender el progreso, dejando de lado las diferencias, aunando esfuerzos en pos del bien de nuestra región. Es una lección de la que debemos aprender todos si queremos ganar en el futuro", concluyó.