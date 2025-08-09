Gijón Impulsa da espacio a los emprendedores

"Los emprendedores son nuestro futuro". La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, de visita institucional ayer en el stand de Gijón Impulsa en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) –como se muestra en la foto, al lado de compañeros del partido, de Gijón Impulsa y de integrantes del puesto–, ensalzó la decisión de que este espacio se dedique estos días a visibilizar el trabajo de una docena de emprendedores, un gesto que, dijo, también ayuda "a que se conozcan entre ellos". Señaló también que el stand homenajea los 25 años del Parque Tecnológico, en actual fase de ampliación.