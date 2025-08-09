Lo mejor del Cantábrico, en Casa Ataulfo
A. A.
"Chipis" de potera, bonito en cualquiera de sus formas —tacos, rollo, ventresca, a la plancha...—, mero, virrey, merluza, percebes... Cualquier opción es buena cuando se trata de visitar Casa Ataulfo, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad de Gijón. Allí se sirven pescados y mariscos frescos, "como tienen que ser". Se respira aroma a tradición y mar y, si algo sobresale, es la calidad del producto, valorada notablemente por sus clientes.
En verano, hacer una parada en Casa Ataulfo es casi una obligación: sea para picar unos bígaros o para "darse un homenaje", la recomendación es ineludible. Cigalas, langostas y bugres son un deleite para los amantes del marisco; si se opta por yantar pescados, la lista es igualmente larga: lubina, pixín, bacalao, besugo, chopa...
Como maridaje a los pescados y mariscos de Casa Ataulfo, la sidra descolla por encima de cualquier otra opción. La sidra, en el popular restaurante, la escancian profesionales tal y como indica la tradición. Tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP, ambas elaboradas en el Llagar JR, vigente desde hace más de un siglo, son garantía cuando se trata de saborear lo mejor de Asturias. Que nadie lo dude.
