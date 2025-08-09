El mercadillo solidario en La Guía a beneficio de la Casa de Acogida ya está en marcha

El mercadillo solidario en La Guía a beneficio de la Casa de Acogida ya está en marcha (en imágenes) / Marcos León

Miguel Martín

El mercadillo solidario en La Guía a beneficio de la Casa de Acogida para Madres Gestantes Nuestra Señora de los Desamparados ya está marcha y con ambiente inmejorable. Esta cita cuenta con artículos de perfumería, cosmética y cuidado personal, siendo los productos íntegramente donados por la "Perfumería Alfonso", emblemático local gijonés que regentaban las hijas de su fundador, Alfonso Fernández, que cerró definitivamente hace escasos días.

Hoy sábado, por la mañana, el horario es de 11.30 a 14.00 horas y por la tarde de 17.00 a 20 horas, mientras que el domingo 10 solo se podrá acudir por la mañana en horario de 11.00 a 14.00 horas.

El objetivo principal de esta iniciativa solidaria es recaudar fondos para apoyar la labor de la casa de acogida, que lleva desde el 2012 ofreciendo asistencia, alojamiento y compañía a madres gestantes con hijos en situaciones de vulnerabilidad. A lo largo de más de una década, este espacio se ha convertido en un espacio de protección y esperanza para mujeres que, en un momento especialmente delicado de sus vidas, encuentran allí un apoyo integral y digno.

