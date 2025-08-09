Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: "Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente"

¿Eso de coger un autobús a La Calzada para llegar nadando a San Lorenzo desde El Arbeyal se puede hacer todos los días?

(Risas). No, no, eso a diario no. Ye pa una excursión alguna vez, porque hay que probar cosas nuevas. Ya estamos todos los días nadando por San Lorenzo y dijimos pues vamos desde el Arbeyal a ver qué pasa. Y nada, en autobús, con neopreno, camiseta y cogiendo el bus público, que en Gijón está muy bien.

Eso de nadar en San Lorenzo, entre marejadas, aviones y medusas…

Tenemos la teoría de que les meduses no madruguen, porque todavía no les encontramos saliendo temprano a nadar. Con ese pensamiento mágico seguimos saliendo al mar, como si fuéramos expertos en biología marina.

¿Es verdad el cambio climático?

Muchísimo. Encontrar el agua a 22º era un pico puntual. Ahora, desde junio ya estás por encima de los 20º. Prefiero que esté a menos temperatura, así no vienen les meduses (risas).

San Lorenzo es playa de casetas, pero cada vez hay más sombrillas. ¿Gijón se está "benidorizando"?

Totalmente (risas). Empezó ya con la pandemia, cuando la gente acotaba el espacio, y gustó. Ahora vienen, ponen la sombrilla y se distribuyen el hueco. Estamos metiendo la propiedad privada en San Lorenzo (risas).

¿Cómo vive un librero estos días?

Muy bien. Es muy diferente aquí. La gente que viene de fuera todos los años a veranear ya te conoce y vuelve. Y el que ye de Gijón que trabaja fuera y viene en verano. Es un perfil distinto al del resto del año y me gusta mucho. El turismo de librería es amable, acogedor, y estamos felices con ellos. Con este de librería ,¿eh? Con esi turismo que va por ahí de borrachera no digo nada.

¿Detrás del mostrador se convierte uno en confesor?

(Risas) Te lo cuentan todo, incluso de año a año. Te piden libros para reírse, evadirse, para no pensar…

Éxito de la Feria del Libro, Semana Negra, cada vez más librerías… ¿Gijón ha descubierto la literatura?

Gijón es una ciudad muy literaria, siempre tuvo librerías estupendas como Cornión, Bristol, Paradiso, que ahí sigue, Central, Clarín… Y fueron surgiendo otras. El trabajo de la Fundación de Cultura en la red de bibliotecas genera atención. Las ferias son un éxito porque hay ese trabajo día a día. Pero no se descubre ahora, somos herederos, cogemos esa antorcha. A ver si logramos mantenerla.

¿Qué libro resume la Semanona?

Siempre recomiendo "Helena o el mar del verano", de Julián Ayesta. Explica muy bien ese Gijón y ese carácter burgués, conservador, pero también de playa, de una luz particular.

¿No lo hay como esto?

(Risas). Uno tiende a lo conocido. Gijón apabulla. Hay de todo. Es parte de este carácter, somos muy grandones. Gústanos que haya de todo y en todos lados. Y luego quejarnos de que hay mucha gente. ¿Cómo no la va a haber? Si estamos todo el día presumiendo de Gijón. Quies traelos p’aquí porque como Gijón no lo hay, pero luego vienen y moléstate (risas).

¿Caleya algo por la Feria?

Pa mí ye un clásico. Una de las cosas más guapas era ir un domingo con mi padre. Me presta ir a ver autocaravanas, y eso que no tengo ni carné (risas).

¿Dónde se ven mejor los Fuegos?

Cada uno tendrá su sitio. El mejor es el que recuerdas de siempre, cuando ibas con tus padres. Vivía donde el México Lindo, y para mí es tradición. No sé si el mejor, sí el más emotivo.

¿Tauromaquia abolición?

Soy antitaurino desde pequeño. Entonces la programación infantil era muy escasa en televisión y siempre te la quitaban para poner toros. Les cogí manía, lo tengo metido sin haber pisado nunca una plaza. Es algo que tiende a desaparecer e igual dentro de 100 años lo veremos como algo que pasó.

¿Ha ido al Paseo Gastro?

A mí conócenme en les cafeteríes, por la mañana, para tomar cafetín y leer el periódico, pero soy poco de ambiente hostelero, poco sibarita, poco gijonés en ese sentido. No me maravilla un centollu, ni una chopa. Tampoco de Paseo Gastro. Entiendo la queja de Cimavilla. Gijón es una ciudad extraordinaria, pero no solo hostelería.

Vamos, vive sin agobios por reservar fuera el día de Begoña.

Jamás. Solvéntolo con un bocadillo rápido. Pero para el que quiera ahí tiene Casa Tino, que se encontrará con unos calamares estupendos y una familia maravillosa y de siempre. Hay que reivindicar esos lugares con esencia, como eran Las Candelas o el Pilu.

Igual pensaba que se iba a librar. ¿Se dice rampa o rampla?

A ver... Siempre escuché la rampla a los de Cimavilla, pero se oye más la rampa en el día a día.