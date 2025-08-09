Reconocimiento a "la valentía" de los autónomos en la Feria de Muestras

La Feria de Muestras volvió a ser, un año más, el escaparate perfecto para visibilizar el papel esencial de los trabajadores autónomos en la economía regional. En el marco del Día del Autónomo, la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (CEAT), celebró la décima edición de sus premios, reconociendo trayectorias ejemplares y modelos de innovación y compromiso. En la ceremonia se galardonó a dos figuras de referencia en el colectivo autónomo asturiano como son Ovidio de la Roza, presidente de la patronal asturiana del transporte de mercancías Asetra y también líder durante diez años de la nacional CETM, que recibió el premio a "Trayectoria Empresarial" y Yolanda Alzu, emprendedora rural y gerente de agroturismo en el camping Amaído, reconocida como "Empresaria del Año". "Sois ejemplo de esfuerzo, compromiso y trabajo para las nuevas generaciones de autónomos", afirmó Rubén Castro, recién nombrado presidente de CEAT.

A la cita acudieron representantes institucionales como Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón; Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, y Teresa Fernández, vicepresidenta segunda de la Cámara de Comercio de Gijón. "Los autónomos sois un pilar fundamental para nuestro futuro y para nuestra tierra", sentenció Pumariega en su intervención.

Al recoger su galardón, Ovidio de la Roza pronunció un emotivo discurso, en el que agradeció el apoyo de sus compañeros de sector , "nunca pensé que un día me tocaría recibir vuestros aplausos", reconoció con humildad. A continuación, reflexionó sobre su reciente retirada de la presidencia de Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM): "Me voy con la satisfacción de haber cumplido con mi trabajo". No obstante, su labor no concluye aquí, ya que continuará ostentando el cargo de presidente en la Asetra de Asturias hasta finalizar su mandato en 2026. "Y hasta siempre, porque esto no es un adiós", concluyó de la Roza entre aplausos de los asistentes.

Por su parte Yolanda Alzu, abrió su intervención agradeciendo el reconocimiento, tras casi 40 años de dedicación: "Es un honor recibir este premio, ya que significa que el trabajo que he realizado todos estos años ha sido valorado". Maestra de vocación, ha dado ejemplo a sus alumnos de lo que significa ser autónomo: "He creado mi propia empresa, he generado empleo y estoy muy orgullosa de lo que he alcanzado; no puedo pedir más", finalizó la emprendedora.

Para clausurar el acto, Rubén Castro, vicepresidente de la patronal FADE: dedicó unas palabras a los homenajeados: "Ser autónomo es un acto de valentía, pero sobre todo de responsabilidad con Asturias, algo de lo que vosotros sois ejemplo".