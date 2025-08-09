La nueva Facultad de Enfermería de Gijón podría sufrir algún retraso: "Vamos justos"

La consejera de salud del Principado, Concepción Saavedra, señaló este sábado, respecto a los plazos para la reforma del claustro de la Laboral para trasladar allí la Facultad de Enfermería de Gijón, que "falta la redacción del proyecto y licitar las obras, por lo tanto, vamos un poco justos, pero vamos en el plazo que habíamos marcado". Saavedra expresó su confianza en que pese a todo se cumplan los plazos que se plantearon cuando se anunció el plan funcional, que "sería empezar las obras a finales de 2026 o 2027".

La Consejera hizo estas consideraciones durante la visita que hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias , apuntando que actualmente se están elaborando los pliegos para licitar la redacción del proyecto de la Facultad. También hizo mención a la reanudación de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. La redacción del proyecto para las mismas ha sido licitada por Tragsatec. "Nuestra idea es que en septiembre ya tengamos los candidatos o las personas que se van a presentar para esa redacción del proyecto y nuestra idea sigue siendo que en 2026 sea una realidad que empiecen otra vez las obras", manteniendo "el plan que habíamos trazado", señaló al respecto, tras conocer en qué situación habían quedado las obras paralizadas, tanto con mediciones topográficas como de estructura.

Además, Concepción Saavedra se refirió a las oposiciones al Sespa, que ha convocado más de 2.000 plazas. Las que tienen una mayor concurrencia se celebrarán la primera o la segunda semana de noviembre, señaló en referencia a "las muy grandes, como son enfermería, auxiliares de enfermería, celadores o administrativos, donde hay un número muy importante de candidatos, hasta 13.000 personas para un examen". Las que tienen un menor número de inscritos, como son las de facultativos, se irán celebrando entre octubre y noviembre.

Cronograma de las oposiciones

En el caso de las que concitan un mayor número de personas se celebrarán en el recinto de la Feria de Muestras, y además en algún otro lugar de Gijón, por las necesidades de espacio. Aunque las oposiciones aún no se han convocado oficialmente, la disponibilidad de fechas en la Feria es lo que determina que vayan a tener lugar en la primera o segunda semana de noviembre, explicó. "Ahora el Sespa está haciendo el cronograma para planificar cuándo se van a hacer esos exámenes y contárselo a las organizaciones sindicales", apuntó.

Aunque suele ocurrir que no todos los inscritos en una oposición se presentan finalmente a la misma "nosotros tenemos que hacer la planificación como si fueran a venir todos, porque lo que no puede ocurrir es que llegue el momento y no quepan o no sepamos qué hacer con ellos", añadió la Consejera.

En la visita institucional que realizó este sábado a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Concepción Saavedra visitó el stand de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el del Ayuntamiento de Langreo, el de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer) y la Federación de Donantes de Sangre.

Posteriormente, participó en los actos del Día del Donante de Sangre en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebraron en salón de actos del Palacio de Congresos. La Consejera hizo un llamamiento a la donación de sangre, dirigiéndolo especialmente a los jóvenes. "Con toda la nueva tecnología,que avanza cada año, no hemos descubierto nada que sustituya a la sangre, por lo tanto, para cualquiera de las intervenciones complejas, para trasplantes, para tratamientos oncológicos, para accidentes, para todo lo que necesitamos en el sistema sanitario, dependemos de la solidaridad y de los donantes de sangre", señaló, antes de recordar que Asturias es la tercera comunidad en donación después de Extremadura y Castilla y León, "pero aun así tenemos que pedir y preocuparnos para que cada vez haya más personas que donen sangre, y sobre todo cuando hablamos de gente joven".