Muchos "Secretos" para vibrar en Poniente: la veterana banda anima la primera noche de Semana Grande

Buena música, una noche veraniega fantástica y muchas ganas de fiesta fueron los ingredientes de la velada de ayer en la playa de Poniente, que acogió el esperado concierto de "Los Secretos" y sirvió como pistoletazo de salida para la programación musical de la Semana Grande de Gijón 2025. La cita, incluida dentro de los eventos gratuitos organizados por el Ayuntamiento, congregó en uno de los escenarios al aire libre más populares de la ciudad a numerosos asistentes de diferentes lugares y generaciones.

Arturo González y Fiona López, una pareja malagueña que está de vacaciones en Gijón, confesaron que no se esperaban encontrar con este ambiente en la ciudad. "Mañana teníamos pensado ir a la playa por la mañana, pero con lo bien que se está aquí, igual nos animamos un rato más", aseguraron con una sonrisa, contagiados por la energía de la música en directo. Desde Oviedo llegaron Juan Sama, Toni Sánchez, Ángel Miranda, Lucas Torres y Salvador Fernández, cinco amigos que prácticamente se han convertido en habituales de la Semana Grande. "Venimos casi todos los días porque en verano hay más ambiente aquí", comentaron. Respecto al concierto. "Estos son de nuestra época, nos hacen sentirnos un poco más jóvenes" indicó antes de ser interrumpido por uno de sus amigos. "O más viejos, depende de por dónde lo mires", dijo entre risas.

Por su parte, Javier Costa, Almudena López, y las hermanas Noelia y Sonia Díaz, llegaron a la cita con "Los Secretos" de carambola. "Íbamos a ir a Ribadesella a Piraguas, pero la verdad que nos dio bastante pereza ir hasta allí, así que decidimos venir" comentaron. Para ellos, desconocedores del grupo, la velada fue "mejor de lo que esperaban" y no se arrepintieron de su decisión. "No conocemos ninguna canción suya, pero tienen ritmo", concluyeron.

Un sonido ya mítico

Y es que el grupo compuesto por Álvaro Urquijo como cantante y guitarrista, Ramón Arroyo también en la guitarra, Jesús Redondo en el teclado, Juanjo Ramos en el bajo y Santiago Fernández a los mandos de la batería logró conquistar ayer una playa que lucía abarrotada de personas dispuestas a disfrutar de la buena música. Con más de cuatro décadas de trayectoria, "Los Secretos" han dejado una huella imborrable en la historia del pop-rock español.

Formados en Madrid a finales de los años setenta e integrados en la llamada "Movida Madrileña", han sabido mantenerse vigentes generación tras generación y ayer lo demostraron con un concierto en el que tocaron veinticuatro canciones. "Doce las teníamos que tocar, porque son las que más os gustan y las otras doce son las que nos apetecen hoy", explicaron antes de arrancar con los primeros acordes.

Hoy será el turno del artista canario "Don Patricio", que volverá a congregar a seguidores y curiosos a partir de las once de la noche, demostrando, una vez más, que cuando se habla de música, Gijón siempre es sinónimo de éxito.