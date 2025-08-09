La Semana Grande ya llena Gijón y esta es la sensación de quienes la disfrutan: "Una ciudad que maravilla"

Gijón está de Semana Grande. Una ciudad a reventar. Miles de personas llenan las calles para sumergirse en su ambiente y disfrutar así de las diferentes actividades que ofrece la capital marítima del Principado. Gijoneses y foriatos se funden entre conciertos gratuitos en la playa de Poniente o la Plaza Mayor, animados recitales de gaitas, la tradicional Feria de Muestras, las corridas de toros en El Bibio, el paseo Gastro y, por supuesto, la esperada Noche de los Fuegos. El pregón acaba de levantar el telón de una Semanona que llega cargada de actividades y de gente. "Nos está maravillando todo lo que hemos visto: la gastronomía, el ambiente, la gente… Repetiremos", asegura la madrileña Elena Cayuela, de paseo por la Plaza Mayor, ayer, junto a sus hijas.

La familia Bargueño-Cayuela: Noelia Bargueño, Manuel Bargueño, Laura Bargueño y Elena Cayuela, miran la oferta lúdica de la Semana Grande. / Marcos León

Como esta familia, que debutan en Gijón, muchos son los que descubrieron ayer el inicio de las celebraciones de la Semana Grande. "Participaremos en todos los eventos que haya preparado el Ayuntamiento, desde el pregón a algún concierto de gaitas", confirmaba Cayuela.

Mientras tanto, a la sombra de un árbol del parque de la iglesia de San Pedro, María y Manuel Álvarez, junto a Margarita Rodríguez, reflexionan relajadamente. "Lo que más me gusta de la Semana Grande es salir a pasear y beber sidra", confesaba Álvarez. A lo que Margarita añadía con una sonrisa: "La Feria de Muestras me encanta; hay tanto que hacer que vamos alternando". Por su parte, María Álvarez destacaba el ambiente en las plazas: "Hay mucha música, gaitas… Gijón está perfecto". Y sobre la multitud que inunda la ciudad, los tres coinciden en que "no nos molesta la cantidad de gente; viene muy bien para la economía".

Por la izquierda, Manuel Álvarez, María Álvarez y Margarita Rodríguez descansan en un banco. / Marcos León

Cerca, Rosi Estébanez compraba un cupón de la ONCE y observa el bullicio con mirada satisfecha. "Reconozco que hay muchísimas fiestas, tanto para la juventud como para quienes no lo somos tanto, y poder así disfrutar el verano", relataba. Y no duda en resaltar que le "parece muy bien que venga gente de fuera; es importante para la hostelería y para la ciudad".

Cristian Álvarez y Enol González posan junto a la estatua de Pelayo / Marcos León

En la plaza del Marqués, Ana Valiente y sus amigos Sergio García y Alejandro Velasco disfrutaban del sol de la tarde y transmiten su entusiasmo por el comienzo de las Fiestas de Begoña. "Me encanta el ambiente y los conciertos en Poniente sobre todo", confesaba la joven, que, igual que que otros muchos, disfrutaron ayer en Poniente con "Los Secretos". "Iré a Bonnie Tyler, a Abraham Mateo y seguro que a alguno más también", advirtió. El bullicio que se vive en Gijón, lejos de ser un incordio, les anima a salir. "Cada año hay más gente, pero está bien: da ambiente a la ciudad y es bueno para los bares", remataron.

Benito Alonso y Rosi Estébanez junto al puesto de la ONCE. / Marcos León

Cristian Álvarez paseaba junto a la fuente de Pelayo, mientras sujetaba en brazos a su hijo, Enol González. "Lo que más me gusta es ir a la Feria de Muestras, el Paseo Gastro y los Fuegos", aseguraba. Entre sus planes habituales no faltará "salir a tomar algo con los amigos o la familia e ir a un merendero". "Es una semana de mucho ajetreo", sentenciaba.

Así, entre sidra, música, fuegos y tradición –reflejo fiel de la Semana Grande–, comienza una de las épocas más intensas y festivas del verano en Gijón. Una celebración que une generaciones, da la bienvenida a visitantes por primera vez y reafirma el latido cultural y popular de la ciudad.