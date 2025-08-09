Torneo de bridge en el Club de Regatas

El Real Club Astur de Regatas cumplió una vez más con una de las citas clásicas del verano. Decenas de personas participaron un año más en el tradicional torneo de bridge que desde hace décadas se disfruta en la ciudad. De nuevo, la cita volvió a contar con decenas de participantes.

