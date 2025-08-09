Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol

La implicada colisionó en la Autovía Minera contra un vehículo de época, el de los heridos, que están en Cabueñes

Zona de entrada de las urgencias del Hospital de Cabueñes.

Zona de entrada de las urgencias del Hospital de Cabueñes. / Ángel González

S. F. L.

Un aparatoso accidente entre un turismo y un vehículo de época se saldó esta mañana en la Autovía Minera con tres heridos graves que han sido trasladados al Hospital Universitario de Cabueñes. El accidente se produjo a las 6.35 horas, según informa la Guardia Civil, que es quien investiga el siniestro.

La colisión tuvo lugar en el punto kilométrico 28 de la citada autovía en dirección Mieres-Gijón y en sentido Mieres. Los vehículos involucrados fueron un Peugeot 406 y un Citroën Condesa, que es un vehículo histórico, y que quedó completamente destrozado. El choque se produjo por alcance y por causas que se investigan, pero, según informa la Guardia Civil, la conductora del Peugeot dio positivo en las pruebas practicadas de alcohol y drogas.

El siniestro obligó a cortar por completo la vía durante más de una hora, hasta las 7.45 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
  3. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  4. Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: 'Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones
  5. Las casetas del puerto y Begoña 'maravillan' a locales y turistas
  6. Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
  7. Venden una casa en Gijón de tres habitaciones por 50.000 euros
  8. Fallece a los 68 años en Quintes el historietista gijonés Isaac M. del Rivero

Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol

Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol

Lo mejor del Cantábrico, en Casa Ataulfo

Lo mejor del Cantábrico, en Casa Ataulfo

La nueva facultad de Enfermería de Gijón se complica (y no está clara su apertura): "Vamos justos"

La nueva facultad de Enfermería de Gijón se complica (y no está clara su apertura): "Vamos justos"

La concejalía de Cultura de Gijón suma Industrias Creativas y delega Juventud en González-Palacios

La concejalía de Cultura de Gijón suma Industrias Creativas y delega Juventud en González-Palacios

Ola de mejoras en la playa de Poniente de Gijón para un baño sin trabas: "Hemos avanzado mucho"

Ola de mejoras en la playa de Poniente de Gijón para un baño sin trabas: "Hemos avanzado mucho"

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos en Gijón: "Es nuestra obligación legal"

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos en Gijón: "Es nuestra obligación legal"

Reconocimiento a "la valentía" de los autónomos en la Feria de Muestras

Reconocimiento a "la valentía" de los autónomos en la Feria de Muestras

"Perdemos dos autónomos al día", alerta Vox en la Feria de Muestras

"Perdemos dos autónomos al día", alerta Vox en la Feria de Muestras
Tracking Pixel Contents