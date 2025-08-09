Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol

Un aparatoso accidente entre un turismo y un vehículo de época se saldó esta mañana en la Autovía Minera con tres heridos graves que han sido trasladados al Hospital Universitario de Cabueñes. El accidente se produjo a las 6.35 horas, según informa la Guardia Civil, que es quien investiga el siniestro.

La colisión tuvo lugar en el punto kilométrico 28 de la citada autovía en dirección Mieres-Gijón y en sentido Mieres. Los vehículos involucrados fueron un Peugeot 406 y un Citroën Condesa, que es un vehículo histórico, y que quedó completamente destrozado. El choque se produjo por alcance y por causas que se investigan, pero, según informa la Guardia Civil, la conductora del Peugeot dio positivo en las pruebas practicadas de alcohol y drogas.

El siniestro obligó a cortar por completo la vía durante más de una hora, hasta las 7.45 horas.