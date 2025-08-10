Alfredo Fernández, director comercial de Sabadell Herrero: "Consideramos nuestro pabellón de la FIDMA un reflejo del ADN asturiano"

El Banco Sabadell Herrero renovó este año su compromiso con la Cámara de Comercio de Gijón con un acuerdo que les une para los próximos 25 años. Alfredo Fernández Santos (Oviedo, 1961) es director comercial de Sabadell Herrero, y responsable del pabellón de la entidad en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Asturiano de pro", como le gusta definirse, lleva casi dos décadas dando la bienvenida a los visitantes a la Feria.

Después de veinte años al cargo del pabellón del Sabadell Herrero. ¿Qué siente al echar la vista atrás?

Uno de los placeres que tiene el cargo es precisamente ocuparnos del desarrollo, de la gestión y sobre todo de poner mucho cariño en estos 16 días de Feria. Nada más finalizar cada certamen, empezamos a trabajar. Es complejo que durante este periodo vacacional del mes de agosto podamos contar con determinadas personalidades empresariales para el ejercicio de todas las jornadas que estamos desarrollando. Es una especie de puzzle que cada vez que acaba la Fidma nos ponemos a crear. Y queda muy bonito.

¿Cómo dan la bienvenida?

Este año la exposición está dedicada a "Asturias de Folixa", que coge el relevo a algo de lo que nos sentimos sumamente honrados, como es que la Cámara de Comercio de Gijón tuvo a bien escogernos el año pasado como el pabellón para celebrar el centenario de la Feria. Es un repaso a todas esas fiestas que nos distinguen como asturianos.

¿En qué se enfocan para escoger las exposiciones?

Año tras año, es una vinculación a la cultura de Asturias. Consideramos nuestro pabellón un reflejo del ADN asturiano y de la sociedad tan creativa e innovadora que tiene Asturias. Aquí tuvimos un guiño clarísimo a la minería. No se puede entender Asturias sin el carbón. También un guiño muy importante al deporte, con una exposición vinculada al olimpismo. Desde el punto de vista de desarrollo artístico también tuvimos una de la ópera de Oviedo, a la que toda Asturias tiene el placer de acudir a un programa de primer orden.

Este año renovaron su compromiso con la Feria.

Nuestra vocación es de permanencia y de seguir estando en todo momento vinculados a la actividad social, política y cultural asturiana y podemos extenderlo casi al noroeste. Fruto de esto, nuestro director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda, ha firmado un convenio de renovación de 25 años más, como mínimo, porque estoy seguro de que dentro de 25 años los directivos herederos de este equipo directivo volverán a firmar otra renovación.

¿Qué inversión realiza el Sabadell Herrero en la Feria?

Es una inversión importante, pero más sentimental que material. Próximamente, vamos a renovar el pabellón, con un concurso de ideas para rejuvenecerlo. Defino este edificio como un pabellón en el que todo el equipo directivo hace las cosas de corazón, intentando agradar y siempre intentando que cualquier persona que entre en este pabellón conozca Asturias y se sienta feliz viendo Asturias.

El pabellón también es la casa de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Es una relación de justicia social, que la Asociación Española Contra el Cáncer esté con nosotros es un honor y un privilegio. Para mí es impagable una asociación como esta que hace una labor tan importante de apoyo a los pacientes para que afronten la enfermedad con optimismo. Nuestro compromiso es absolutamente permanente y se extiende a muchos eventos que se organizan a lo largo del año. Somos portavoces y altavoces de todas las actividades que realiza la Asociación y nos sentimos absolutamente cómodos y agradecidos.

¿Qué otras actividades se celebran en el pabellón durante el año?

Celebramos multitud de cursos de formación para nuestros directivos, cada año pasan cientos de empleados. Participamos en todo tipo de actos a lo largo del año, como Agropec o Mercaplana. Es una pieza básica para celebrar foros o reuniones. Aquí se ha celebrado el Consejo Consultivo del Sabadell Herrero, liderado por nuestro presidente Josep Oliu, donde se determina claramente la situación macroeconómica, qué estrategias vamos a seguir y cómo las vamos a afrontar.

¿Cómo se está viviendo desde dentro el tema de la opa?

Estamos alineados con la dirección, confiamos en la decisión y el criterio de nuestro consejo de administración y nuestro presidente Josep Oliu.