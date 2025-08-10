Aquilino Tuya, un taurino playu (y muy "andaluz")

En unos días saltará al ruedo en Gijón la feria taurina de Begoña, una cita imperdible para José Aquilino Tuya Buznego, presidente de la Peña Cocheras, que mamó desde pequeño la pasión por la tauromaquia. Una que late con la misma fuerza, a sus 63 años, en el corazón de un gijonés "muy andaluz", según su entorno, que lo define como un enamorado de Sevilla. Tuya Buznego, gerente de la empresa Osaceite, con base en Roces, es un ferviente admirador de Morante de la Puebla.

Pese a que sus raíces familiares están en Arroes, en Villaviciosa, Aquilino Tuya, "Kilo", nació en Gijón. En la calle Ramón y Cajal dio sus primeros pasos. Alumno del colegio de la Inmaculada, también estudió en el instituto Calderón de la Barca. No era de los más inquietos. De hecho, en la familia le llamaban "tranquilín", aprovechando un nombre que ha dado mucho juego en ese sentido. Le gustaba el fútbol. Incluso fue portero en el Estudiantes. Y, muy joven, se adentró en el negocio familiar, en Osaceite. Las garrafas pesaban mucho y ayudaba a su padre, Anselmo –fallecido en enero–, a repartir el aceite.

Tras tomar el testigo de su progenitor al frente de la empresa (en la que está actualmente mano a mano con su hijo Jorge), impulsó la creación de una marca de autor, un aceite de oliva virgen extra denominado "La niña de mis ojos", con las variedades de aceituna picual, hojiblanca y picuda. Aquilino Tuya, además, realizó cursos de degustación. No obstante, el presidente de la Peña Cocheras tiene otras "niñas de sus ojos", como, a nivel familiar, su nieta Carlota. Porque luego está la tauromaquia, que le cautivó enseguida. En su memoria perduran esas tardes viendo corridas por televisión con su hermana Isabel, su abuela y su bisabuela. Fue la semilla de una afición creciente con los años.

En la plaza de El Bibio, en la carretera de Villaviciosa, se "estrenó" Aquilino Tuya, a quien la sociedad gastronómica Puente de Mando galardonó en abril por su trayectoria profesional. Ese día recibió él la distinción, aunque también se encarga de entregar la que concede su peña, el "Tranvía de Oro". Su amistad con el presidente que le antecedió, Luis Ángel Varela, ya fallecido, fomentó su entrada en la entidad. Residente en Mareo, allí en la finca tiene Aquilino Tuya una suerte de "museo del aceite", en el que cuida sus olivos con mimo y donde organiza comidas y fiestas para disfrutarlas con familia y amigos.

Su debilidad en el mundo taurino se llama Morante de la Puebla. Tiene marcados en la memoria los seis toros que lidió el diestro andaluz en Ronda y un montón de fotos con él. Como anécdota, en una ocasión le pidieron un autógrafo al confundirle con el torero. También tuvo su época de ir al estadio de El Molinón a ver al Sporting. Ahora opta por la tele, si bien tampoco es el mayor forofo.

Amante de los coches antiguos y sus miniaturas, marido de María del Mar e hijo de Adelita y del fallecido Anselmo, tiene dos perros. Sus nombres, "Morante" y "Juli", son motivo suficiente para aseverar que Aquilino Tuya es un entusiasta de la tauromaquia. Tenía otra perra, "Lola", por Lola Flores. Tuya adora Andalucía y baja a Sevilla cada año para la Feria de Abril. A los suyos les dice que si un día se pierde, que lo busquen en Sevilla. Y que cuando se jubile, que lo busquen en Sevilla.

Por ese pelo ensortijado, esas patillas y su tan característica forma de vestir, con ropa que no deja indiferente, hay quien llama cariñosamente a Tuya "Farruquito". O "el vinagre", en este caso por su faceta laboral tan ligada al "oro líquido". Va mucho a Baena, en Córdoba, para seleccionar y comprar la aceituna.

Aquilino Tuya es, como se suele decir coloquialmente, un "buenazo". Como reza el tópico, es muy amigo de sus amigos y le presta estar en grupo. También la bebida andaluza o el vino, pero es poco "sidrero". Un asturiano al que le tira mucho el sur, en definitiva. Campechano y generoso, se apunta a un bombardeo y le encanta pasar tiempo con la familia. Fácil en el trato, de vez en cuando se escapa con integrantes de la Peña Cocheras a alguna ganadería para ver toros. Como "andaluz", claro, hace gala de mucha "coña".

Si los aficionados que hacían cola hace unas fechas en El Bibio para retirar las mejores localidades mencionaban a Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey como las figuras que más ganas tenían de ver, huelga decir que José Aquilino Tuya Buznego está de acuerdo, sobre todo en lo concerniente al primero. Mientras tanto, Tuya continuará al tajo con Osaceite para que no le pille el toro. "Kilo", que vale su peso en oro, combina trabajo y pasión con la misma naturalidad con la que Morante de la Puebla, su referente, lidia en una plaza.