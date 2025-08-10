Los barrios de Gijón festejan en casa y a mesa puesta

Mientras el centro de la ciudad vivía su propia efervescencia con la Semana Grande, las folixas y los escenarios improvisados en Deva, Roces, Bateao-Cenero, Fano y La Providencia también celebraron sus fiestas con orgullo y con muchas ganas de pasarlo bien. A lo largo de la jornada, las respectivas comisiones de festejos sacaron a escena una programación llena de música, gastronomía, deporte tradicional y convivencia vecinal que reafirmó la fuerza y la vitalidad de las fiestas populares en el calendario gijonés. "Es un no parar", celebraban ayer los organizadores.

En Deva, las fiestas de San Salvador comenzaron temprano con la tradicional ruta a pie por la parroquia, aunque la jornada del viernes seguía coleando. "Ayer el día fue increíble, el Grupo Beatriz, nunca falla", comentó Roberto López con ganas de más. "Hoy viene ‘Tekila’, esto es un no parar", concluyó. Al acabar la caminata los socios de la comisión pudieron recoger el "bollu" y la botella de sidra para enlazar directamente con la sesión vermú, animada por “Los Collainos”. A las nueve de la noche llegó el turno de la bonitada popular antes de dar paso al plato fuerte de la jornada, la gran verbena, que con la participación del grupo "Tekila" y el DJ Chely, que reunió a personas de todas las edades bajo una atmósfera festiva hasta bien entrada la madrugada.

Asistentes a la sardinada en las fiestas de San Lorenzo, en la Providencia. / LNE

El segundo día de las fiestas de San Julián de Roces empezó con actividades para los más pequeños, con hinchables y la fiesta de la espuma. "Ver a los niños disfrutar es lo mejor del mundo" resumía Verónica Pola, aunque otros como Carlos Fernández bromeaban sobre ello. "A las nueve van a la cama, que los mayores también queremos disfrutar" dijo entre risas. Porque, precisamente, a esa hora fue cuando Tere Rojo y Charly Blanco y el DJ "Pika" tomaron el micrófono e hicieron que el prado de Roces se llenara de vida hasta altas horas de la noche.

Sesión de juegos infantiles en las fiestas de San Julián, en Roces. / LNE

Las fiestas en honor a Santa Juliana en Bañeao-Cenero, vivieron una jornada de celebraciones llenas de tradición, de fervor popular y de buena comida, con una corderada para comer y una parrillada para cenar y coger fuerzas de cara a la verbena, amenizada por Mónica Duna, y el "lanzamiento del fardu". Aunque antes de todo esto también hubo un momento de recuerdo para los difuntos del pueblo con una misa a medio día.

En Fano, las fiestas de San Lorenzo se estrenaron este año de sin grandes alardes, con una corderada popular a las diez de la noche como antesala de la verbena a cargo de "FL Covers", para no restarle protagonismo al Día de San Lorenzo, celebrado hoy a partir de las doce del mediodía con una misa solemne a cargo del párroco Fernando Velado. Por último, en las fiestas de San Lorenzo, en la Providencia, vecinos del barrio y de otras partes de Gijón, que se pudieron desplazar hasta las fiestas gracias a una línea de buses nocturnos, se reunieron para disfrutar de una sardinada y una actuación musical del grupo musical "Los Jimaguas".

Hermandad taurina. Los Nogales acogió ayer la comida de hermandad de la Peña Taurina José Tomás con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Begoña, con el edil Jorge González-Palacios, en la imagen. / LNE

Hoy la fiesta continúa con actos con el día grande en La Providencia, que convoca su procesión para las 12.15 horas. Roces casi a la misma hora, a mediodía, y Deva festejará desde primera hora, con una ruta a caballo, dejando su romería infantil para la tarde. Fano tiene misa a mediodía y juegos infantiles por la tarde y Bateao convoca a los feligreses para su tradicional "desfile del ramu" a las 12.30 horas.n

La primera jornada de las fiestas de San Salvador de Deva concluyó con incidencias en el servicio especial habilitado por Emtusa para facilitar la llegada y la vuelta de la celebración. De hecho, el mismo se suspendió poco después de las cuatro de la mañana, de la madrugada del viernes al sábado, ante su "peligrosidad", transmitieron fuentes municipales. El conflicto derivó, apuntaron estas fuentes, de los "problemas con la gente a la hora de cargar, no respetando el orden de subida y bloqueando dos autobuses, con riesgo para la integridad de la inspectora de calle".

La situación obligó a dar aviso a Guardia Civil y Policía Local e intervino la Policía Nacional. "Hasta ese momento, el servicio había transcurrido con normalidad", resaltaron fuentes municipales, que reivindicaron "respeto y educación por parte de los asistentes hacia el resto de pasajeros y hacia los trabajadores de Emtusa y de las fuerzas de seguridad". Familiares de algunos jóvenes asistentes a la fiesta lamentaron que "muchos chavales se quedaron en tierra" y que la decisión de no permitir el acceso al bus "no tenía sentido".