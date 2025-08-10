El café se bebe, se huele y se siente (y en la Feria de Muestras se puede comprobar)

En la Feria de Muestras de Gijón hay un detalle que casi pasa desapercibido. O no tanto. "¿No decías que no había bancos? Mira", le decía una mujer a su acompañante, señalando a uno de los 25 asientos que la Cámara de Comercio de Gijón ha instalado en el recinto este año. ¿Su peculiaridad? La habitual apuesta por la sostenibilidad que caracteriza al órgano comercial esconde una historia inesperada: las piezas no nacieron de un árbol ni de una cantera, sino de miles de cápsulas de café usadas que, procesadas, se convirtieron en madera plástica, un acabado con múltiples ventajas en pro de la economía circular.

"No cogen humedades, no admiten grafitis. Si se ensucian, no hay más que pasarle la hidrolimpiadora y, si se rayan, con una pistola de calor se recupera la forma original; mantenimiento cero", explica Ángel Pumariega, responsable de la distribución de Solteco en el norte de España, sobre las piezas, que pesan sesenta kilos y para las que se requiere disponer de miles de cápsulas.

Hace año y medio, este profesional gijonés se dio cuenta de que estos restos no tenían destino real de reciclaje. "La gente las echaba en el contenedor amarillo, pero acababan en el vertedero", explica. Separar el aluminio, reutilizar la borra orgánica como compost y encontrar un tratamiento para el plástico fueron los retos. La respuesta apareció en Navarra, en Solteco, especialistas en madera plástica, que incorporó el material procedente de las cápsulas –lo llaman "crema", por su pureza– con resultado sorprendente. El proceso no usa agua, solo electricidad, y los productos han despertado el interés de varios ayuntamientos, como el de Riosa, que acaba de adquirir un lote de asientos y papeleras para el concejo.

Hace dos meses, la Asturias Bike Weekend, en el "Luis Adaro", fue un exitoso escaparate de las piezas, que ahora recalan, también, de la mano de la Cámara, en la Feria. "Que una entidad así apueste por estas soluciones es un paso enorme para concienciar", elogia Pumariega, que enumera otras iniciativas pioneras del órgano en el recinto ferial, como ser los primeros en instaurar una gestión sostenible de residuos, o la recogida y transformación de aceites usados en biocombustibles, que a su vez alimentan la maquinaria del evento.

Bancos, mesas de jardín, vallas para caminos rurales, incluso proyectos para renovar estructuras metálicas con madera plástica... Las posibilidades y el catálogo son inacabables. Y la Feria de Muestras, el escenario ideal para mostrar este avance y los que vendrán. "El año que viene, habrá sorpresas", anuncia Pumariega. Seguro que se sienten.