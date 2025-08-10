A por los cien menús al día: la solidaria propuesta de la Cocina Económica en la FIDMA

Dentro del recinto ferial algunos stands llaman la atención por su emplazamiento, otros por su gran tamaño o por su originalidad. Pero entre ellos se encuentran otros, más o menos humildes, que destaca más por su carácter solidario. Es el caso del puesto de la Asociación Gijonesa de la Caridad, más conocida como la Cocina Económica. Allí, los visitantes pueden participar en una iniciativa sencilla pero cargada de significado: aportar cinco euros para pegar simbólicamente un plato el tablero del stand, un gesto que equivale a costear el menú completo de una persona en el comedor social. Ese menú incluye primer plato, segundo, postre y bebida, y es la base de la atención diaria que presta la entidad a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La recaudación diaria ronda los cien menús, con unos cincuenta donados en el turno de mañana y otros cincuenta por la tarde, lo que refleja "la respuesta positiva" del público de la feria, que además de divertirse y conocer cosas nuevas, también se preocupa por las causas sociales.

Entre quienes atienden el stand, destaca la labor de Carmen Marqués, voluntaria desde hace muchos años, que recuerda con especial emoción la visita de un chico colombiano que había sido usuario del comedor durante bastante tiempo y que, al pasar por la feria, decidió acercarse para dejar una dedicatoria en el libro de firmas del stand. "Gracias por salvarme la vida", rezaba el mensaje del joven. "Fue muy emotivo, casi se me saltan las lágrimas", cuenta Marqués, convencida de que ese tipo de encuentros demuestran el impacto humano que hay detrás de cada plato servido. No se trata solo de dar comida, sino de "tender una mano, escuchar y acompañar".

La Cocina Económica de Gijón, fundada en 1905 y presidida actualmente por Ignacio Blanco, es una de las instituciones benéficas más antiguas y arraigadas de la ciudad. Desde hace 120 años ofrece alimentación a personas sin recursos, también alojamiento temporal, talleres de inserción laboral, atención sanitaria, asesoramiento jurídico y apoyo social. Su actividad se mantiene gracias a un equipo de voluntarios y a las donaciones de particulares, empresas e instituciones, y se ha convertido en un referente de solidaridad en la ciudad. A lo largo del año, organiza distintas acciones y campañas para recaudar fondos, y en ocasiones especiales, logra distribuir centenares de menús festivos gracias a la colaboración de asociaciones y hosteleros.

La presencia en la Feria es para la asociación una gran oportunidad de acercar su labor al gran público y recordar que detrás de cada plato servido hay una historia y una persona que necesita apoyo. El tablero lleno de platos pegados refleja la generosidad de quienes visitan el stand y el compromiso de una organización con una iniciativa que lleva más de un siglo dando comida y esperanza a quienes más lo necesitan.