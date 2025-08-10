Cornada grave a Morante en Pontevedra: en peligro su cita histórica en Gijón con Roca Rey, candente por una rivalidad en lo más alto

El esperado duelo en Gijón entre José Antonio Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey el próximo sábado, día 16, los dos toreros de mayor tirón del momento, más aún después de sus últimos encontronazos de la temporada, está en peligro después de que el genio sevillano sufriese este domingo una grave cogida en la plaza de Pontevedra. El primero de la tarde, de la ganadería de Garcigrande, prendió al maestro cigarrero en la cara interna del muslo de la pierna derecha al rematar una tanda.

"Herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros", reza el parte médico. Huesca, este lunes, y San Sebastián, el día 15, eran los compromisos de Morante antes de llegar a Gijón el sábado.

Una temporada para la historia y la guerra con Roca Rey

Los toreros, como bien es sabido, suelen recuperarse con facilidad de las cornadas, pero por el momento impera la prudencia a la espera de la evolución del maestro sevillano, que está protagonizando una histórica temporada. Más allá de sus dos tardes antológicas en la plaza de Las Ventas de Madrid (con salida a hombros incluida la tarde de Beneficencia) y la puerta grande de Pamplona, el de Puebla del Río está dejando su impronta en casi todas las plazas de España, Francia y Portugal donde está actuando. Su tauromaquia ha adquirido un nivel inalcanzable para el resto del escalafón, tanto que quizás no tenga competencia para erigirse ya como el torero más completo de la historia. Entre los toreros de arte no hay debate.

Este último sábado, por ejemplo, brilló en el Puerto de Santa María con su genialidad y valor para salir a hombros tras cortar dos orejas. como ya ocurrió en el mismo coso una semana antes. Lo hizo junto al peruano Roca Rey, con quien mantiene una guerra abierta que se llevaba fraguando a lo largo de la temporada, según las firmas acreditadas del sector.

Una guerra que se hizo más visible en la pasada feria de Santander, a finales del mes de julio. El sevillano se ofreció a torear gratis en el coso de Cuatro Caminos, donando sus honorarios a una asociación benéfica de la capital cántabra, para sustituir en un cartel a Cayetano, según desveló el periodista Vicente Zabala en el diario "El Mundo". Pero Roca Rey, que también trenzaba esa tarde el paseíllo, se opuso. El peruano, que desde hace varias temporadas también se opone a torear con Daniel Luque, negó luego el veto a Morante.

Así las cosas, se encontraron en el patio de cuadrillas del Puerto de Santa María, donde el público, en pie, sacó a saludar a Morante reconociendo la inconmensurable tarde que había tenido hacía una semana en la plaza donde Joselito dejó dicho que si no se han visto toros allí no se sabe lo que es una tarde de toros. El maestro, generoso como pocos, invitó a recibir la ovación a sus compañeros de terna, Roca Rey y el diestro local Daniel Crespo.

Cruce de palabra en El Puerto: punto álgido para El Bibio

Morante le cortó las dos orejas al abreplaza y a la muerte del segundo de su lote se dirigió a Roca Rey para afearle que hiciera un quite (por caleserinas) a su toro. "Eso se hace en otro momento, después del segundo puyazo, no del cuarto. Aquí no es reglamentario", le dijo Morante, según publicó Zabala. "Maestro, fúmate un purito despacito", replicó el protagonista de "Tardes de soledad".

Con esta confrontación las ganas por ver a ambos en el ruedo de El Bibio son muy altas. La sombra ya está llena y las localidades en los tendidos de sol se van acabando con la vista puesta en el "No hay billetes". El último lleno total en el coso de la carretera de Villaviciosa fue en 2011 con José Tomás dándole la alternativa de Diego Silveti.

La expectación por Morante y Roca es máxima en cada feria. "Gijón va a poder disfrutar del acontecimiento del momento. El sábado El Bibio será el epicentro mundial del toreo", reflexionaba el empresario Carlos Zúñiga, en conversación con este periódico, apenas unas horas antes de que llegase la noticia de la cogida de Morante en Pontevedra. Ahora, todo ha cambiado y hay que esperar a ver la evolución del maestro. El margen es pequeño, pero la grandeza del toreo es excelsa. Igual que la de Morante. Mucha fuerza, torero.