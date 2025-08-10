La Feria de Muestras sigue siendo bautismo de fuego laboral para los jóvenes asturianos: "Dinero y experiencia"

Los jóvenes asturianos aprovechan las semanas de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para comenzar a adquirir experiencia laboral y ganar algo de dinero.

"Este es el primer año que trabajo aquí porque el año pasado vi a bastante gente conocida trabajando y me pareció muy buena oportunidad para hacer dinero. Además, me metí principalmente para poder sacarme el carnet de conducir; estoy muy contenta de estar aquí porque hay muy buen ambiente", dice la gijonesa Sara Molina (18 años), empleada en el stand de Alimerka.

Miguel Riesgo, con Paula Fernández y Carolina Méndez. / Ángel González

En el mismo stand, Antonio Fernández, de 17 años y gijonés, también está en su primera práctica ferial, algo que asegura que le puede ayudar a adquirir "experiencia laboral". "Me apunté a trabajar para mi futuro y también para conocer a gente nueva, y en este stand los días están siendo muy buenos porque viene gente de todas las edades, tanto jóvenes como mayores; la verdad es que estoy muy bien aquí", asegura.

Nuria Fernández, Nicolás Salas y Nieves Castañón. / Ángel González

En el stand de Campoastur, dos de los tres jóvenes también están trabajando por primera vez en la FIDMA. "Es mi primera experiencia de trabajo en general, porque estudiando es difícil sacar tiempo, pero me vine a trabajar. El queso es el producto que ofrecemos; está muy chulo porque a la gente le gusta mucho y suele ser muy maja. Me puse a trabajar, ya no solo para coger experiencia, sino también para poder pagar la matrícula universitaria de ingeniería informática", explica el ovetense de 21 años, Lucas Gisbert.

María García en su puesto de la FIDMA. / Ángel González

Manel Martínez (20 años), de Avilés, también está viviendo por primera vez la experiencia ferial. "Me encanta tratar con personas, el único problema que veo es que estamos de pie mucho tiempo, pero por lo demás, genial. Este año quise probar algo nuevo y coger experiencia para mi futuro, además estoy estudiando terapia ocupacional y el trato diario con la gente me viene genial", razona.

Nerea Manterola en su puesto de la FIDMA. / Ángel González

Zulima del Carmen (22 años), natural de Pola de Siero, no es la primera vez que trabaja en la FIDMA, pero sí en el stand de Campoastur. "Mi padre trabaja en la cooperativa y me pareció buena idea venir a ayudar en lo que pueda. Yo estudio Ingeniería Agraria en León y en este stand está todo bastante relacionado con mi futuro campo laboral", explica la joven, que en pasadas ediciones de la Feria había trabajado en el stand de Cafés Oquendo.

En la cafetera Montecelio se encuentras varios jóvenes que disfrutan cada día de su trabajo ferial. "Yo llevo cuatro años viniendo porque siempre tuve interés en trabajar y ganar mi propio dinero. Además, trabajar aquí, con mis compañeros es genial", asegura la gijonesa de 25 años Nieves Castañón. Con ella trabajan Nuria Fernández, (Gijón, 26 años), con experiencia de seis años en la Feria, y Nicolás Salas de 20 años, que trabaja por segunda vez en el recinto ferial: "Quiero ganar experiencia laboral y aprender lo que cuesta la vida, ganar mi propio dinero para mi futuro".

Antonio Fernández y Sara Molina, en el stand de Alimerka en la FIDMA. / Ángel González

Por otro lado, Paula Fernández (20 años) y Carolina Méndez (19 años) están compartiendo desde el stand de Central Lechera Asturiana, su primera experiencia laboral , algo que para ambas está siendo "muy ameno" y una muy buena oportunidad para "ganar dinero y adquirir experiencia laboral". Para Miguel Riesgo, gijonés de 21 años, es la segunda vez que trabaja en la feria "tras la buena experiencia de la primera vez".

Primer trabajo para muchos

"Este es mi primer trabajo en la Feria y lo decidí hacer para tener una primera toma de contacto con el mundo laboral, ahorrar algo de dinero y también para poder pagarme el viaje de estudios de la Universidad", resume María García, gijonesa de 23 años, tras el mostrador de su puesto de yogures helados, patatas fritas, perritos calientes y gofres.

La Cámara de Comercio de Gijón también cuenta con muchos jóvenes trabajadores , como es el caso de Nerea Manterola, gijonesa de 19 años. "Decidí trabajar en la Feria para ganar algo de experiencia y para tener unos ahorros para el curso, ya que durante el verano trabajo y el resto del año estudio", dice la joven desde su puesto de información ubicado en la entrada del recinto ferial.

Cada año, cientos de jóvenes trabajan en estas semanas feriales para conseguir ahorros, adquirir experiencia laboral, conocer nuevas personas y compañeros y vivir la FIDMA 2025 desde otro punto de vista.