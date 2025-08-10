Aurora Vigil-Escalera, galerista de arte: "En Gijón el arte no se cuelga en galerías y museos, se vive en la calle"

Dígame con sinceridad. ¿Gijón es ciudad de arte?

Por supuesto. Gijón respira arte por cada esquina. Desde los grafitis del Muro hasta las exposiciones más vanguardistas, pasando por festivales, conciertos, teatro… En esta ciudad el arte no se cuelga solo en las galerías y museos, se vive en la calle.

¿La Semana Grande de Gijón cabe en un lienzo?

¡Solo si se tratase de un lienzo digital, sin fin! (risas). La Semana Grande tiene color, ritmo, ruido y emoción. Es como una performance colectiva donde todos somos parte de la obra.

¿Disfruta del verano o está pensando en el inicio de curso en la galería?

Ambas cosas. Del verano disfruto lo que puedo, me encanta el mar, la luz, la energía de la ciudad. Pero también disfruto mucho pensando y organizando los nuevos proyectos con los que poder sorprender a nuestros coleccionistas a lo largo de la nueva temporada. Cuando amas tanto tu trabajo trabajas con ilusión y disfrutando del momento. En eso soy muy afortunada.

¿Es de playa?

Mucho. El mar me da mucha fuerza. Y contemplarlo es como estar delante de una obra maestra, sorprendente, enérgico y siempre cambiante.

El Ayuntamiento tiene la cultura como eje estratégico de su acción de gobierno. ¿Se nota el cambio en la ciudad?

Se nota, y se agradece. Todo lo que sea implementar el mundo de la cultura en una ciudad hace que esta se transforme, se dinamice, se expanda, se haga cada vez más interesante. La cultura es fundamental. Sin ninguna duda Gijón tiene potencial para ser un referente cultural sin perder su autenticidad, y tiene que exhibir su talento.

La cultura genera turismo, pero ¿no está la ciudad ya servida?

Nunca se está suficientemente "servido" de cultura. El turismo cultural no solo llena hoteles, también llena cabezas de ideas. Y si vienen por el arte, por las ferias, por las exposiciones… ¡que vengan todos!

¿Ve la ciudad masificada en verano?

Sí, sobre todo en el mes de agosto, porque se dan cita eventos fundamentales para la ciudad, pero también da gusto verla con tanta vida.

¿Es de verbena o de fiesta de prau?

Soy de ambas: ahora voy más a las verbenas, pero una buena fiesta de prau me chifla (risas).

¿El mejor sitio para ver los Fuegos?

Si el tiempo lo permite, uno de los mejores sitios es desde la propia playa de San Lorenzo. Recuerdo que, cuando mis hijos eran pequeños, los veíamos desde allí, sentados en la arena. Ahora, como ya me estoy haciendo mayor (risas), prefiero verlos desde el Club de Regatas, sentada en una silla y contemplando la bahía con más comodidad.

A comer un bocadillo de calamares en la Feria de Muestras irá, ¿no?

¡Claro! El bocadillo de calamares en la feria es toda una tradición. Yo a veces incluso lo complemento con un gofre de chocolate. No sabe qué rico…

¿Qué me dice de la feria taurina de Begoña?

Respeto todas las tradiciones, me gusta la fiesta, su plástica…. Pero yo no soy de toros.

¿Para celebrar el día de Begoña hay que comer fuera de casa?

Es un día para reunirnos con familia y amigos y brindar juntos, dentro o fuera de casa, pero juntos.

¿Reservar en algún restaurante durante la Semana Grande es la cuadratura del círculo?

Totalmente. Debes tener muy planificadas tus actividades y reservar con tiempo para evitar sorpresas.

Gijón está de moda, ¿no?

Bueno, Gijón es que es un paraíso. Ya sabe que la moda es lo primero que se pasa de moda, y yo creo que el interés por Gijón es por muchos motivos: tiene arte, tiene mar, tiene carácter, un clima increíble… Gijón es tendencia, Gijón es una ciudad que enamora.