Hay ya muchos donantes jóvenes de sangre en Asturias... pero hacen falta más: una clave del futuro

Conseguir que haya más jóvenes que donen sangre. Ese es el reto para garantizar en el futuro que se sigan cubriendo las necesidades de los hospitales asturianos y en ello incidieron ayer quienes intervinieron en la Jornada de Hemodonación del Principado de Asturias en la que el presidente de la Federación de Donantes de Sangre del Principado, Tino Valdés también anunció que el colectivo está realizando este año una campaña para que "el donante de Feria", que no suelo hacerlo en otro momento del año, se anime a donar al menos dos veces anuales.

En Asturias, un 33,77 por ciento de los donantes son personas de entre 18 y 24 años, porcentaje que se eleva a más del 52 por ciento cuando se contempla el número de donantes de entre 18 y 34, según las cifras que facilitó la Consejera de Salud, Concepción Saavedra, quien hizo un llamamiento a los jóvenes para que acudan a donar sangre: "Es necesaria para cualquiera de las intervenciones complejas, para trasplantes, tratamientos oncológicos, accidentes. Dependemos de la solidaridad y de los donantes de sangre". Recordó también la responsable que Asturias es la tercera comunidad en donación después de Extremadura y Castilla y León: "Aun así tenemos que pedir y preocuparnos para que cada vez haya más personas que donen sangre, sobre todo cuando hablamos de gente joven".

Foto de familia de las autoridades con integrantes del grupo «Orden 66 Asturias», disfrazados de personajes de «Harry Potter». / ÁNGEL GONZÁLEZ

Teresa Díaz Campomanes, directora del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, recordó que Asturias precisa 180 donaciones diarias para atender las necesidades de sus hospitales, resaltando la importancia de las alrededor de 2.200 donaciones que se obtienen en la Feria de Muestras cada año, contribuyendo a paliar el habitual descenso de donaciones durante el verano.

También abogó por concienciar a los jóvenes desde edades tempranas, lo que motivó la convocatoria del concurso de dibujo "Las sangre, el líquido de la vida", en el que participaron 560 niños de 26 centros educativos asturianos. Ayer se entregaron los premios: el primero a Celia Rodríguez Fernández, de Tineo; el segundo a Mateo Cancio Sánchez, de Avilés y dos terceros premios a Martina Fonseca Menéndez de Llanera y Mateo Gil Fanjul de Avilés. Además, se impartieron charlas a 2.448 niños de tercer ciclo de primaria de 86 centros educativos asturianos.

No fueron las únicas distinciones. La Federación Española de Donantes de Sangre concedió sendos Méritos Nacionales a los Ayuntamientos de Pravia y Gozón y al equipo de fútbol del Avilés Industrial. La XII Distinción del Mermorial "Joaquín Fernández" recayó este año en el Ayuntamiento de Gijón. También hubo un reconocimiento para los grandes donantes de Asturias, más de 60, si bien ayer no pudieron acudir todos al acto.

Tino Valdés, apuntó que la Federación Asturiana de Donantes de Sangre en FIDMA "lo tenemos todo y, lo más importante, muchos brazos solidarios, que de eso se trata". Hasta la mañana de ayer ya se habían hecho 870 donaciones de sangre en la Feria de Muestras, cerca de 60 más que en la edición del año pasado a estas alturas de Feria. Valdés apuntó que son especialmente necesarias las donaciones de los grupos 0 negativo y, también el A positivo, "porque este último es el que tienen la mayoría de los asturianos".

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, delegó en el Concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, la representación del Ayuntamiento en el acto. El edil apunta que la Alcaldesa envía cada año una invitación a donar a todas las personas que cumplen cada año la mayoría de edad. Este año envió 2.448 misivas. El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, resaltó que además de los miles de donaciones que consiguen en la Feria, los donantes también contribuyen con su presencia a "la concienciación" para participar en ese acto solidario.