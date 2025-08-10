Los hoteles "se disparan" con la Semana Grande de Gijón: "Hay muchas cosas que hacer"

Terrazas a tope, calles repletas, plazas colmadas de visitantes haciendo –y haciéndose– fotos, multitud de acentos fundiéndose en el caminar de la gente y hoteles en los que conseguir cama suena a misión imposible. Así luce la escena de la Semana Grande de Gijón, en su primer fin de semana, tras el pregón del viernes protagonizado por Mina Longo. El nublado panorama de ayer, a nivel meteorológico, no impidió a los turistas patearse la ciudad. Un trajín constante que notan y celebran los responsables de hotelería. "En Semana Grande nos disparamos", afirman.

Alberto Lázaro, director general del Hotel Asturias, señaló ayer que la cifra de ocupación ronda el 85 por ciento, con la confianza de alcanzar el 90 en próximas fechas. Reconoció Lázaro que lograr el lleno total "siempre es complicado", si bien recalcó que, en la "Semanona", "hay más movimiento". "Estamos llenos y muy contentos", subrayó René Reyero, propietario del hotel Los Campones, que disfruta de un redondo cien por cien de ocupación. "La gente reserva con antelación", indicó Reyero, que apuntó que, en cuanto al perfil nacional, abundan los madrileños. Respecto al extranjero, "este año notamos más franceses", aseveró Reyero.

A la izquierda, por orden, Eva Sánchez, Patricia Martín, Marina González y Elena Sánchez, en una terraza de la plaza Mayor. / Ángel González

"Desde el viernes la ocupación es muy alta, hay un lleno técnico", sostuvo Sergio Renard, director del hotel Hernán Cortés, que festejó, además, que la tarifa media es positiva. "La primera quincena del mes está siendo muy buena", declaró Renard. El hotel Myro, en Cimavilla, este arranque de Semana Grande va "de maravilla", resaltó su propietario, Andrés Ramírez. "Este agosto se ha reservado con mucha anterioridad, y cuando quedan habitaciones libres por anulación o cambio de planes, se llenan al poco tiempo", proclamó Ramírez, que aplaudió que los visitantes "se quedan con la sensación de querer volver".

Rafael del Canto y Raquel Martel, con sus hijos Eva y Diego. / S. G.

La pareja formada por David Radzik y Noelia Sánchez, procedente de Madrid, buscaba ayer en una tienda junto a la plaza del Marqués algún recuerdo tangible que llevarse de su estancia en la ciudad. Tras varios días en Gijón, hoy se despedirán. "Repetiríamos, por supuesto", manifestó Radzik. Por su parte, Sánchez ensalzó el "mucho ambiente" que se respira en la villa. "Es muy agradable, y la gente también", reivindicó.

la comida popular con motivo del Festival Internacional de Bandes de Gaites «Villa de Xixón», en la plaza del Instituto. / S. G.

En una terraza de la plaza Mayor, Eva Sánchez, Patricia Martín, Elena Sánchez y Marina González charlaban animadamente de su experiencia gijonesa. El grupo de amigas, de Valladolid, llegó a la ciudad sin saber que por delante se venía la cita festiva por excelencia, la "Semanona". "El ambiente es genial y más en fin de semana; en las calles, en las terrazas...", afirmó Patricia González, mientras un guía turístico explicaba a decenas de personas que el Hotel Asturias fue escenario del rodaje de la oscarizada película "Volver a empezar".

"Hay mogollón de cosas que hacer, es increíble", encomió Raquel Martel, que junto a Rafael del Canto y sus hijos Diego y Eva exprime al máximo su estadía en Gijón. "Hay muchos eventos y conciertos, el problema es encontrar sitio para comer", bromeó Rafael del Canto, gijonés que cuando era niño se instaló en Canarias, desde donde llegó la familia hace un par de semanas para disfrutar de la variedad de planes que brinda una ciudad que rebosa vivacidad en su Semana Grande. Y esto, como quien dice, es solo el principio.