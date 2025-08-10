Mercadillo con sabor a casa en el Tendayu de la FIDMA

El Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias alberga en esta Feria de Muestras un animado mercadillo organizado por Fundación Caja Rural de Gijón y, en la jornada de ayer, éste atrajo a numerosos visitantes durante todo el día. Con una conexión directa con la Feria a través de uno de sus laterales, los asistentes pudieron recorrer desde primera hora de la mañana los distintos puestos, que ofrecían una amplia variedad de productos: desde artículos de bisutería o ropa infantil hasta productos gastronómicos tradicionales que evocaban recetas de toda la vida.

María Josefa Requena y Myriam Álvarez, en su puesto de frixuelos y buñuelos. / LNE

Uno de los puestos que más atención atrajo fue el de frixuelos y buñuelos de calabaza, preparados en el momento por María Josefa Requena y su hija, Myriam Álvarez. Madre e hija trabajaron juntas durante todo el día, sirviendo estos dulces caseros a un público que se acercaba atraído por el olor y el sabor de sus elaboraciones.

Rosa González Zapico, junto a su stand de embutidos. / LNE

Muy cerca de allí, otro de los puestos destacados fue el de "Embutidos Beyo", donde Rosa González Zapico dice ofrecer una selección de productos típicos del concejo de Aller, entre los que ella misma destaca sus "chorizos caseros, elaborados de forma tradicional", y una variedad de mieles artesanales, disponibles en varios tipos y orígenes, aportando al mercadillo un componente de identidad local y tradición gastronómica.

El mercado incluye también puestos con ropa para niños pequeños, confeccionada con materiales suaves y pensada para las primeras etapas de la infancia, así como varias mesas dedicadas a la venta de bisutería, con piezas originales realizadas a mano. La iniciativa atrajo a visitantes como Cristóbal Alonso, que no conocía la existencia del mercado. "Venía de la Feria y lo encontré de casualidad", dijo. "Está muy bien; siempre que veo un mercadillo, me acerco", añadió Rosa García.