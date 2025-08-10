Mercadillo con sabor a casa en el Tendayu de la FIDMA
La Fundación Caja Rural de Gijón da voz a los artesanos con puestos en defensa de "lo tradicional"
Miguel Martín
El Tendayu del Museo del Pueblo de Asturias alberga en esta Feria de Muestras un animado mercadillo organizado por Fundación Caja Rural de Gijón y, en la jornada de ayer, éste atrajo a numerosos visitantes durante todo el día. Con una conexión directa con la Feria a través de uno de sus laterales, los asistentes pudieron recorrer desde primera hora de la mañana los distintos puestos, que ofrecían una amplia variedad de productos: desde artículos de bisutería o ropa infantil hasta productos gastronómicos tradicionales que evocaban recetas de toda la vida.
Uno de los puestos que más atención atrajo fue el de frixuelos y buñuelos de calabaza, preparados en el momento por María Josefa Requena y su hija, Myriam Álvarez. Madre e hija trabajaron juntas durante todo el día, sirviendo estos dulces caseros a un público que se acercaba atraído por el olor y el sabor de sus elaboraciones.
Muy cerca de allí, otro de los puestos destacados fue el de "Embutidos Beyo", donde Rosa González Zapico dice ofrecer una selección de productos típicos del concejo de Aller, entre los que ella misma destaca sus "chorizos caseros, elaborados de forma tradicional", y una variedad de mieles artesanales, disponibles en varios tipos y orígenes, aportando al mercadillo un componente de identidad local y tradición gastronómica.
El mercado incluye también puestos con ropa para niños pequeños, confeccionada con materiales suaves y pensada para las primeras etapas de la infancia, así como varias mesas dedicadas a la venta de bisutería, con piezas originales realizadas a mano. La iniciativa atrajo a visitantes como Cristóbal Alonso, que no conocía la existencia del mercado. "Venía de la Feria y lo encontré de casualidad", dijo. "Está muy bien; siempre que veo un mercadillo, me acerco", añadió Rosa García.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
- Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: 'Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones
- Las casetas del puerto y Begoña 'maravillan' a locales y turistas
- Venden una casa en Gijón de tres habitaciones por 50.000 euros
- Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente