La modificación urbanística a la que obligarán los grandes proyectos para la Zalia

Los preparativos para facilitar la implantación de grandes proyectos empresariales en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) requerirán de la coordinación entre sus dos principales socios, el Principado y el Ayuntamiento de Gijón –representado en la Zalia por la edil de economía, la popular Ángela Pumariega–, ante la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico para poder redistribuir en grandes parcelas de suelo un ámbito urbanístico que actualmente consta de múltiples parcelas de mucho menor tamaño.

La celeridad con la que se acometa esa modificación urbanística puede resultar clave para la captación de alguna de las inversiones que se están planteando en la Zalia. Empresas interesadas por invertir ahí, ya han hecho mediciones y catas del suelo para conocer el terreno y alguna de ellas incluso se ha interesado por el tiempo necesario para obtener una licencia de obras.

La Zalia, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, ha lanzado un proceso de competencia de proyectos para adjudicar ese suelo público a las empresas interesadas, valorando los proyectos que presenten cada una. Lo hace después de haber recibido cuatro cartas de manifestación de interés. Una de ellas de Sunwafe, que aspira a obtener 30 hectáreas y que proyecta invertir 670 millones de euros para producir componentes de placas solares, según anunció la empresa el pasado mes de octubre. Las otras tres empresas que han enviado cartas de interés aspiran a obtener 45, 12 y 10 hectáreas, respectivamente.

Los planes de Zalia pasan por unificar las fases 2 y 3, con una reparcelación que eliminará viales secundarios respecto a los que figuran en el Plan Especial de Zalia, aprobado en 2007 y que ya fue modificado en 2017 para ampliar el terreno destinado a acoger la futura estación intermodal, acomodándola a los requisitos establecidos por la UE.

Ahora será necesaria una modificación puntual del planeamiento urbanístico, para modificar las parcelas y también trasladar algún equipamiento previsto, para poder dar cabida a grandes proyectos.

Las previsiones de la Zalia son acelerar las adjudicaciones de suelo, intentando que eso esté resuelto antes de que concluya este año. A partir de ahí, se tendrá que solicitar al Ayuntamiento la modificación puntual del planeamiento para adecuar el ámbito urbanístico de la Zalia a la nueva realidad que demandan las empresas. Una vez que el Ayuntamiento acceda a esa modificación y la tramite, el cambio previsiblemente tendría que obtener el visto bueno ambiental y, por último, el de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Las empresas que han puesto sus ojos en Zalia se están interesando ya por el calendario para esa modificación urbanística necesaria para poder disponer del terreno al que aspiran.

Para poder encajar todos los proyectos que hasta la fecha aspiran a implantarse en Zalia, sin embargo, no será suficiente el suelo sin urbanizar disponible en las fases 2 y 3, sino que también tendrán que ocupar parte de la fase 1 ya urbanizada y en la que también habría cambios.

Proyectos y ampliaciones

Hay compañías que aspiran a más suelo del que necesitarán para el arranque de su proyecto porque prevén fases de ampliación de sus proyectos, con distintas necesidades de superficie y también de potencia eléctrica.

No se tocará el terreno de la fase 4, que se decidió excluir en 2020, menguando en 1,2 millones de metros cuadrados los 4,13 millones que formalmente aún figuran en el plan especial. La decisión de excluir aquellos 1,2 millones es definitiva. Con ello se evita el uso de suelo cercano a las viviendas de San Andrés de los Tacones y también se plantea la creación de un anillo verde en el entorno de Zalia, un espacio perimetral con servicios públicos y sendas peatonales, añadido a los condicionantes que tenga cada proyecto que se implante de retranqueo a linderos.