La Navidad se hace un hueco en la Feria de Muestras: el belenismo también triunfa en verano

Las luces, el turrón, el árbol, las guirnaldas, los Reyes Magos, el belén. El ambiente navideño puede quedar un poco lejos de estas fechas, pero hay quienes trabajan durante todo el año con la mirada puesta en estas fiestas. Un buen ejemplo de ellos son los integrantes de la Asociación Belenista de Gijón, que este año se cuelan de nuevo en el verano gijonés con su stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Pilar Fernández-Acevedo, integrante de la asociación, explica: "Nosotros empezamos ya a trabajar en los belenes; hay mucho que hacer".

Figuras de todos los tamaños, imanes de Las Letronas y del "Elogio del horizonte", velas, casetas, chaponas... Todo esto está expuesto en el stand de la asociación, una oferta clave, dicen, para poder aumentar sus socios y darse a conocer. "Tenemos también un belén giratorio muy guapo y recortables para los niños, para que se hagan socios", completa Fernández-Acevedo. "Para nosotros venir a la Feria nos ayuda a aumentar el número de socios. Este año ya se han asociado varias personas, que son clave para recaudar los fondos necesarios para los materiales del belén monumental que se expone en el Antiguo Instituto, el del Parque Principado y demás belenes vendiendo estos productos", añade la presidenta de la asociación, Elvira Suárez. "Este año no han parado de felicitarnos por lo llamativo que es el stand", apunta.

Suárez destaca también el objetivo que se marcan los belenistas en este tipo de eventos: "Nuestro fin es que cada vez se hable más de belenismo en cualquier época del año". Para ellos la Navidad no es algo meramente estacional, sino un trabajo que ve la luz en una época muy concreta. Algo que no podía faltar en un puesto tan navideño, por eso, son los décimos para el sorteo de la lotería, que también están presentes en stand.

Espera Pilar Fernández-Acevedo que la presencia de la asociación en la Feria ayude también a transmitir un espíritu navideño más hondo. "Para mí la Navidad sin portal de Belén sería como un día cualquiera", asegura la responsable: "Quiero creer que a mucha gente les pasará lo mismo, sobre todo a los que tengan niños y quieren que el día de mañana se sigan poniendo belenes. La Navidad no solo es salir a la calle ver cuatro luces y esperar a los Reyes; la Navidad tiene que significar más". Por su parte, los belenistas se muestran confiados en que esta tradición perviva, aunque lleve trabajo. "Seguimos poco a poco y con paciencia", se felicita Fernández-Acevedo.