Nuevo "llenazo" de Feria de Muestras en su segundo fin de semana
La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) afronta su segundo fin de semana con otro "llenazo", como se ve en la imagen. Miles de personas han decidido pasar su tiempo en el recinto "Luis Adaro" para disfrutar de los cerca de 720 expositores disponibles en esta 68.ª edición del evento, en el que han podido disfrutar de muchas y muy diversas ofertas y actividades; desde talleres, exposiciones, ofertas comerciales, productos de todo tipo, hasta toda la variedad gastronómica que la Feria ofrece cada año. La jornada de ayer, calurosa pero con un cielo más bien nublado, hizo que muchos visitantes cambiasen la playa por la Feria.
