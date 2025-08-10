El PP pide una rebaja fiscal para hacer "competitiva" a Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, aprovechó la visita institucional del partido a Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) para insistir en uno de los caballos de batalla de la formación política que preside, que es promover rebajas de impuestos en Asturias, algo que Queipo vincula a la "competitividad" de la región frente a otras limítrofes. "Estamos preocupados por el marco fiscal asturiano. Creemos que Asturias desgraciadamente con este Gobierno, y ya llevamos muchos años sufriéndolo, nos hemos ido quedando atrás y estamos perdiendo cada día, cada semana, competitividad con respecto a las comunidades autónomas vecinas", señaló el político. "Tenemos un Gobierno que se niega a hacer lo que tiene que hacer, que es rebajar los impuestos en Asturias y facilitar que la actividad económica pueda generar más empleo, más riqueza y, por tanto, que tengamos también la capacidad de recaudar más para tener también mejores servicios públicos", añadió.

A juicio de Queipo, unos impuestos altos perjudican al a región: "Tenemos una competitividad, en comparación con las comparaciones autónomas vecinas, Galicia, Cantabria y Castilla y León, que perjudica claramente a Asturias y eso tenemos que corregirlo".

Esta línea política respecto a la tributación viene de lejos en el PP de Asturias, cuyo líder autonómico no dejó pasar la ocasión para recordar que su partido ya ha promovido iniciativas parlamentarias en ese sentido que se han topado con el rechazo "frontal" del gobierno de coalición de PSOE e IU en Asturias.

Respecto al marco fiscal, añadió que "Asturias necesita una reforma que sea profunda, que sea progresiva y que además sea implantada por un Gobierno que se la crea". "Desde luego, el actual no va a ser el Gobierno que lo haga, pero esperamos que a partir de 2027 podamos ponerlo en marcha", recalcó el presidente autonómico de los populares.

Queipo detalló las rebajas de impuestos en las que el PP insiste. Una de ellas, la del IRPF, respecto a la que señaló: "Nosotros planteamos una rebaja en los tres primeros tramos del IRPF que mejorarían sustancialmente la vida a las rentas bajas y medias en Asturias, es decir, a la clase trabajadora y al común de los asturianos. Y creemos que eso es de sentido común". "El Gobierno cree que no y, por eso, ha votado hasta en dos ocasiones en contra", reiteró.

Otras rebajas de impuestos que el dirigente popular también considera "importantes" son la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales, "especialmente centrado en las cuestiones de vivienda", planteando en algunos casos un tipo impositivo cero. Es decir, la exención del pago de ese impuesto a la compraventa de una vivienda "para aquellos colectivos que necesitan una ayuda, como los menores de 35 años, las mujeres que han sufrido maltrato, las familias monoparentales, las familias numerosas, personas con discapacidad o en aquellos municipios donde hay un clarísimo riesgo de despoblamiento". Unos casos en los que la exención del impuesto de transmisiones patrimoniales es "de sentido común", apuntó el dirigente popular.

"Hacer a Asturias despegar"

Otro tributo que el PP también defiende rebajar es el impuesto de patrimonio. También propone la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones "en todo lo que sea posible, para que podamos liberar de esa carga y ese temor que tienen tantos emprendedores y familias asturianas de que el patrimonio trabajado durante años no llegue a sus hijos".

Todas esas rebajas y exenciones fiscales son, en opinión de Queipo, "suficientemente potentes como para hacer a Asturias despegar", considerando que contribuirían al desarrollo de la región y la creación de empleo y de riqueza.

Queipo también quiso aprovechar su visita a FIDMA para expresar "todo el apoyo del PP a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura. "Además estamos convencidos de que lo van a conseguir. Es toda Asturias la que está empujando esta candidatura; estamos todos los asturianos juntos, confiamos en que se consiga", señaló.

Un recorrido por la Feria con parada en el pabellón de LA NUEVA ESPAÑA

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la portavoz del grupo municipal del PP y vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, prestaron este domingo especial atención durante el recorrido de la comitiva popular por la Feria Internacional de Muestras de Asturias al motivo que este año ha elegido LA NUEVA ESPAÑA para su stand, que dedica a la sidra asturiana y al coleccionable sobre todo lo relativo al mundo de la sidra que inició este domingo el periódico. "Siempre se descubren cosas en estos coleccionables", señaló Queipo, quien expresó una muy buena opinión sobre el mismo.

Otros pabellones hasta los que se acercó la comitiva popular durante su recorrido por FIDMA fueron el del Ayuntamiento de Oviedo, el del Ayuntamiento de Gijón, el del Principado de Asturias, el del Banco Sabadell Herrero, el del Grupo Masaveu y el stand de la eurodiputada del Partido Popular, Susana Solís.

El presidente del PP de Asturias señaló, respecto a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que "es probablemente la mejor muestra de lo mejor de Asturias y por eso es una visita obligada y con mucho gusto para todos los asturianos, porque esta es una feria que está viva y que se renueva año tras año, y nos permite poder entrar en contacto con todos los emprendedores y con todas las personas que con su esfuerzo, con su patrimonio, con el trabajo del día a día, lo que hacen es crecer a Asturias". En su recorrido estuvo acompañado por cargos nacionales, autonómicos y locales del Partido Popular.