La supresión del peaje del Huerna y otras reivindicaciones: así se celebró el Día de León en la Feria de Muestras

Entre brindis, agradecimientos mutuos y deseos de reforzar la "amistad" entre territorios, el Día de León y Astorga en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) puso sobre la mesa varios desafíos que comparten ambas regiones y que, cumplidos, "servirían para que Asturias y León diesen un salto cualitativo y cuantitativo en su competitividad", como aseguró Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, durante el acto institucional celebrado en el Tendayu del Muséu del Pueblu d’Asturies. Entre las reivindicaciones, la eliminación del peaje de la autopista del Huerna, el impulso del Corredor Atlántico o el uso conjunto de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro.

"Son ya más de veinte años de presencia ininterrumpida en la Feria, y los que están aún por llegar", subrayó, sobre León, Félix Baragaño, que abogó por "caminar juntos". Respecto al Huerna, y al dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la ampliación del peaje por 29 años efectuada en el 2000, indicó Baragaño que, con dicha sentencia, "se abre la puerta a que de una vez por todas consigamos anular o abaratar el peaje". "Sabemos que no es fácil y que las administraciones públicas tienen una burocracia enorme", afirmó el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. "Por mí, lo quitaría hoy", aseveró, por su parte, Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León, que instó a "tomar medidas" que "respeten y ayuden a los empresarios". También resaltó la relevancia de poner en marcha el Corredor Atlántico y pidió a las administraciones "echarnos una mano". "No podemos prescindir de él y quedar aislados; es importante para el tema empresarial, económico y social", proclamó Javier Vega.

En primer término, Javier Vega y Félix Baragaño, mayando manzana. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Félix Baragaño, asimismo, reivindicó acometer el triple hilo ferroviario desde León hasta Gijón "para hacer efectiva de verdad la alta velocidad" y convertir las estaciones de Fuentes de Invierno y San Isidro en una unidad "que potencie un gran espacio natural de disfrute, deporte y turismo". Juan José Alonso, presidente de la Cámara de Comercio de Astorga, ensalzó el "ímpetu de las empresas" y la "pasión de los emprendedores", y animó a tener la "mirada puesta en el progreso sin olvidar el legado que nos define".

"León, para volver siempre"

La amplia comitiva participante en la jornada arrancó con un recorrido por la Feria que incluyó una parada en el stand de León, cuyo lema reza "Para volver siempre". "Y es para quedarse", bromeaba Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. Vicente Canuria, alcalde en funciones de León, ponderó el "espíritu de colaboración entre administraciones", que "ojalá podamos llevar a otros proyectos". "Los ciudadanos nos quieren ver unidos y trabajando, respetando nuestras diferencias", sostuvo. En una línea similar se expresó Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, "anfitrión" de la cita. "Estamos convencidos de que la colaboración público-privada generará grandes noticias para Asturias y León", comentó el edil.

Contundente fue Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación Provincial de León. "Nos quedan retos trascendentales que marcarán nuestro devenir", manifestó Álvarez, que empezó por el Corredor Atlántico. "Transformará las comunicaciones y la logística, fortaleciendo lazos y la actividad económica", remarcó Gerardo Álvarez, que también apostó por la unión de las mencionadas estaciones de esquí. "El potencial de la Cordillera Cantábrica es tal que tenemos la obligación de aprovecharlo", resaltó. "Afianzar lazos históricos que unen dos territorios hermanos" defendió Eva Ledo, consejera de Educación del Principado, que calificó el Día de León en la Feria como un "ejemplo de cooperación".

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, incidió en incentivar el Corredor Atlántico. "Es imprescindible; estamos dejando pasar el tren del transporte de mercancías", enfatizó Suárez-Quiñones, que aludió a la inauguración de la carretera de La Farrapona para conectar ambas regiones y señaló, además del objetivo de "luchar contra la despoblación", el de "romper fronteras y abrir puertas" entre los dos territorios.

Destacó Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, que, debido a la actualidad de la autopista del Huerna y la apertura de la Variante de Pajares, las relaciones entre Asturias y León "se están intensificando". A su vez, Cofiño avanzó que en otoño llegará a Oviedo una exposición sobre las leyes "pioneras" del Reino de León. Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León, cerró el turno de intervenciones con una petición. "Hay que evitar catastrofismos sobre la situación de León porque ese discurso va calando; nos hacemos un flaco favor", subrayó Pollán para abrochar un acto que refrendó la hermandad astur-leonesa y recordó los múltiples retos que afrontan, en común, las dos comunidades.