Velas de colores en la Feria de Muestras por una buena causa

El stand del Albergue de Covadonga continua con la venta de velas de todo tipo, forma y color en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón y, este año, con una apuesta especial por lo futbolero: se incorpora a la oferta una vela con la forma del escudo del Sporting. Toda la selección está elaborada «a mano» por los propios usuarios del recurso, según explica el voluntario Roman Maksimov, que anima a los visitantes a la Feria a pasar por el stand.

La presencia del Albergue en la Feria con su selección de velas es ya un clásico y algunos modelos son especialmente conocidos entre los visitantes asiduos, como pueden ser los de los dragones, las casetas típicas de la playa de San Lorenzo de Gijón, varios personajes de Star Wars y unas botellas de sidra con manzana. Este último tipo de vela, según Maksimov, apunta con ser la más exitosa de este año. Con la novedad añadida de las citadas velas del escudo del Real Sporting de Gijón, el Albergue, que es el principal recurso de la ciudad para la atención de personas sin hogar, espera suscitar nuevos intereses. «Cada año intentamos traer algunos modelos nuevos de velas, pero bastantes son las mismas que otros años porque a la gente les suelen gustar mucha», desarrolló Maksimov.

Estas velas, además de en el recinto ferial, también se pueden adquirir través de internet en la página web de la Fundación Albergue Covadonga, que luce ahora renovada. «Todo el dinero que recaudamos con esto se utiliza para pagar los ciclos formativos de las personas del Albergue de Covadonga y que no se lo pueden permitir», explicó el voluntario del recurso.