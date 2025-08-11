El Ayuntamiento facilitará el cambio urbanístico en la Zalia, afirma Pumariega

El Ayuntamiento de Gijón facilitará la modificación del planeamiento urbanístico necesaria para que se puedan implantar en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Gijón (Zalia) proyectos empresariales que precisan grandes superficies de terreno, según anunció ayer la vicealcaldesa de Gijón y edil de Economía, Ángela Pumariega, durante la visita institucional que ayer hizo el PP a la Feria de Muestras, en la que ella participó. El cambio es necesario debido a que tanto la planificación urbanística de la Zalia aprobada en 2007, como la actualmente vigente tras la modificación de 2017 contemplan multitud de pequeñas parcelas. Algo que no encaja con la realidad actual, con cuatro empresas que ya han enviado cartas de interés a Zalia mostrando su disposición a hacerse con parcelas de 45, 30, 12 y 10 hectáreas respectivamente, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

La Zalia ha abierto un proceso de competencia para adjudicar las parcelas. Si dan el paso las cuatro compañías que ya enviaron cartas de interés, ocuparían las fases 2 y 3 de la Zalia, aún sin urbanizar, y también parte de la fase 1 ya urbanizada. Pero para que ello sea posible será necesaria la colaboración del Principado, accionista principal de la Zalia, y el Ayuntamiento de Gijón, para agilizar la adaptación urbanística a las necesidades de las empresas.

"Desde el Ayuntamiento siempre hemos puesto la mano tendida y, en el caso de que haya movimientos urbanísticos y que haya que urbanizar la zona, pues desde luego que tenemos previsto un equipo de trabajo", aseguró Pumariega, que prometió que el Consistorio "estará a disposición cuando haya algún movimiento y algún avance que necesiten la ayuda municipal" para afianzar los proyectos en marcha.

Añadió la Vicealcaldesa que por ahora está todo pendiente de que cuajen esos proyectos con "reservas firmes" de terreno. "Por lo tanto, cuando haya esas reservas, que sean firmes y que estén claras, desde luego las fases de urbanización tienen que ir adaptadas a lo que necesiten las empresas", agregó la Vicealcaldesa.

Pumariega también aludió a la construcción de una subestación eléctrica que consideró que debería hacerse "para que se puedan instalar empresas electrointensivas allí", si bien ese no parece ser el perfil de las empresas interesadas, en base a lo que afirmó el presidente del Principado, Adrián Barbón, el pasado viernes también en la Feria.

La Zalia contratará la potencia eléctrica para todo el polígono, ampliándola por fases

La Zalia comprará toda la potencia eléctrica que vaya necesitando el polígono, repercutiendo luego el coste a las empresas que allí se instalen. El incremento en el suministro eléctrico respecto al que actualmente ya tiene la zona logística vendrá de la mano de la Subestación Entrevías, que construirá e-Redes, al igual que la red de distribución de la energía, y que se integrará con el futuro anillo eléctrico de 400 kilovoltios para el área central de Asturias, que construirá Red Eléctrica. La implantación de la subestación, por tanto, tendrá que coordinarse con la planificación estatal. La previsión es que en 2027 la subestación abastezca a la fase 1 de Zalia y en 2028 a las fases 2 y 3.

Se trata de un planteamiento muy diferente al inicial, que pasaba por la construcción por Zalia de una subestación eléctrica que funcionara como una isla del sistema, lo que en su día se había cifrado como una inversión de unos 15 millones de euros.

Con el planteamiento de la conexión al anillo central, el coste para Zalia será la compra de la capacidad eléctrica que precisen las empresas que se implanten. Algo que llevará a que se vayan ampliando por fases los equipos de la subestación, a medida que vaya aumentando la previsión de demanda en el polígono, según vayan implantándose los diversos proyectos.

Aún no está definida cuál será la potencia necesaria para los proyectos que están sobre la mesa, dado que no todas las empresas que han mostrado interés por hacerse con grandes parcelas en Zalia han especificado que previsiones de consumo energético tienen.