El cuidado de la salud ginecológica, clave toda la vida

En Cardialis estamos comprometidos con el cuidado integral de la salud femenina en todas sus etapas: desde la adolescencia hasta la menopausia y más allá. Abordamos cada fase con un enfoque multidisciplinar, ofreciendo atención personalizada y coordinada entre especialidades.

Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en mujeres, especialmente tras la menopausia. Por eso, desde al área de ginecología no solo atendemos la salud reproductiva, sino también factores de riesgo muchas veces silenciosos, que requieren detección precoz y seguimiento adecuado. Uno de los pilares de nuestro proyecto es el trabajo en equipo. Esto nos permite abordar patologías ginecológicas con el respaldo de otras especialidades cuando es necesario, asegurando una atención completa y eficaz.

Ofrecemos:

–Controles ginecológicos periódicos y cribado de cáncer ginecológico.

–Seguimiento del embarazo y ecografías obstétricas.

–Evaluación y tratamiento de alteraciones menstruales y hormonales.

–Planificación familiar y asesoramiento contraceptivo.

–Diagnóstico y seguimiento de patologías ginecológicas.

–Atención integral en menopausia y climaterio.

–Tratamiento de infecciones ginecológicas y alteraciones vulvovaginales.

Nuestro objetivo es cuidar de la salud de cada mujer en cada momento de su vida.