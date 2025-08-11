Escenificación antitaurina en la plaza del Parchís
El Parchís acogió ayer una performance antiaurina –como se muestra en la imagen– organizada por la Asociación Asturies Antitaurina con la colaboración de AnimaNaturalis y CAS International. Al grito de "basta de sangre" y "basta de tortura", los participantes llevaban figuras de toros y pancartas. "¿Cómo puede llamarse tradición lo que no es más que violencia, dolor y muerte", se preguntaban ayer los manifestantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
- El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
- Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
- Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: 'Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones
- Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
- Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol
- Las casetas del puerto y Begoña 'maravillan' a locales y turistas