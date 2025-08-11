Escenificación antitaurina en la plaza del Parchís

El Parchís acogió ayer una performance antiaurina –como se muestra en la imagen– organizada por la Asociación Asturies Antitaurina con la colaboración de AnimaNaturalis y CAS International. Al grito de "basta de sangre" y "basta de tortura", los participantes llevaban figuras de toros y pancartas. "¿Cómo puede llamarse tradición lo que no es más que violencia, dolor y muerte", se preguntaban ayer los manifestantes.