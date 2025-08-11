El Festival de Piano inunda de música el paseo de Begoña

Las teclas no descansaron ni un instante en la jornada inaugural del Festival Internacional de Piano de Gijón, que mantuvo un inagotable ritmo durante las diez horas seguidas de músicas ofrecidas en el Kiosco del paseo de Begoña con la ya conocida maratón de piano.

"Es una pasada. Soy de Oviedo y acabo de descubrir que existe este festival", comentó Adriana Sobrado, titulada como profesora de piano. Sobrado no era la única pianista entre el público. La también intérprete Pilar Mud agradeció este tipo eventos: "Los músicos los necesitamos para darnos a conocer". Tras esta maratón de estreno, el certamen musical no parará hasta el 21 de agosto, con 11 jornadas completas de conciertos en diversos puntos de Gijón y Candás.