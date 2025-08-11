Todo listo para vibrar con "Orbital", una de las grandes citas de la Semana Grande de Gijón

Gijón se prepara para uno de los platos fuertes del programa musical de la Semana Grande: la actuación del histórico grupo británico "Orbital", conformado por los hermanos Paul y Phil Hartnoll. El aclamado dúo debuta hoy en Gijón, en la explanada de Poniente, a las 23.00 horas. Considerados unos de los grandes responsables del éxito de la música electrónica en el panorama mundial, este dúo cambió por completo el paradigma de la industria musical a mediados de los 90, cuando se atrevieron a llevar el directo al siguiente nivel. No en vano su concierto en el Festival de Glastonbury de 1994 se considera uno de los mejores de todos los tiempos.

Considera esta quizás como su época dorada, fue entonces cuando los dos artistas publicaron varios álbumes que han sido unánimemente alabados por crítica y público, como "Orbital 2", "Snivilisation" 0 "In Sides" y, además, se convirtieron en la banda sonora de películas como "Event Horizon" o "Octane". Después, su carrera sufrió un parón a principios de siglo, cuando se separaron en 2004 por el agotamiento producido por tantos años al pie del cañón. Los hermanos Hartnoll, sin embargo, volvieron en 2009 con el álbum "Wonky". Tras volver a separarse en 2014, su reconciliación 2017 parece ser la definitiva, para alegría de sus millones de seguidores .

Tras celebrar en 2022 sus tres décadas subidos sobre los escenarios, "Orbital" lanzó en 2023 su último trabajo hasta la fecha, "Optical Delusion", donde recorren la incertidumbre y el malestar de la era pospandémica, con alusiones las diversas crisis sociales y políticas del momento. Su ironía y simbolismo ya son parte de su inquebrantable marca personal.