Así marcha el plan de obras en los colegios de Gijón: llega a su ecuador con 18,3 millones de inversión

El recién arranque de las nuevas obras para consolidar la estructura del Rey Pelayo reimpulsa el plan de grandes obras educativas del mandato, que, con ésta última, sumada a las conocidas actuaciones en Castiello, Los Campos y la escuelina de El Llano, deja una inversión total de 17,3 millones de euros. A esta cifra, ahora, se le puede sumar otro millón, con cargo a los presupuestos de este año en curso, y que afectan a actuaciones en trámite o ya en marcha en otra decena de colegios para abordar mejoras de menor impacto, sobre todo la renovación de juegos y pavimentos.

El Rey Pelayo, tal y como señaló LA NUEVA ESPAÑA este viernes, acaba de iniciar una obra costeada por el Ayuntamiento para reforzar dos de sus plantas. La actuación, que cuesta 1,5 millones, completa la que ya había ejecutado el Principado para reparar el forjado de la planta baja, que fue la que se vio afectada por un derrumbe que obligó a cerrar el colegio durante dos años, hasta el pasado febrero. El Ayuntamiento actúa ahora en los forjados de la primera y la segunda planta en un proyecto de elaboración propia y que sustituyó al que se había heredado del anterior mandato, que desde su planteamiento hasta su desarrollo pasó de los seis a los once millones de inversión y, para el actual gobierno, hacía muy complicado cumplir con los plazos que imponía Europa, que financiaba en parte la actuación.

Al cerrarse el colegio por el derrumbe, además, la comunidad educativa sufría una sangría en las matriculaciones que querían frenar volviendo cuanto antes a clase, tal y como se acabó haciendo este curso. Para ello, el gobierno local renunció a la financiación europea y elaboró un proyecto propio, que es menos ambicioso, pero que soluciona los problemas que preocupaban a las familias: la estructura, las barreras arquitectónicas y la zona de Infantil.

Cuatro grandes obras y un millón extra El plan de grandes obras educativas, centrada en cuatro centros con una inversión de 17,3 millones, llega a su ecuador tras el reciente arranque de la reforma del Rey Pelayo. Frente al conocido realojo temporal del alumnado de Los Campos por problemas estructurales no conocidos en su centro, los trabajos en Castiello van "como la seda", y los de la nueva escuelina de El Llano ofrecen ya avances visibles pese a que cuenta aún con un año de plazo para culminar. La concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales ha lanzado otro millón de euros de inversión en obras de menor calado para otra decena de centros. Se sustituirán los canalones del Asturias, el Cervantes y el Pumarín, se renovarán pavimentos en el Evaristo Valle, El Llano y Príncipe de Asturias y habrá actuaciones de mejora, entre ellas para reducir ruidos, en los colegios Montevil, Clarín, Martínez Torner, El Llano, Príncipe de Asturias, Río Piles, Laviada y la escuelina Alejandro Casona.

La obra en Los Campos también ha sido mediática estas semanas debido a que la comunidad educativa protestó por el realojo del alumnado –que finalmente se reubicará en el Asturias– causado por cambios en el proyectos de obra. El concejal Gilberto Villoria, responsable de Infraestructuras Urbanas y Rurales, insiste en que la aparición de problemas estructurales no conocidos volvieron "inviable" la planificación inicial, que sí barajaba "una sectorización por fases" que permitiesen mantener la actividad lectiva. Se espera que la obra termine en junio del año que viene.

En esa misma fecha se prevé que termine otra obra de la que se ha hablado menos: la del Colegio de Educación Especial de Castiello. "Ahí las obras van como la seda", asegura el concejal. La reforma requiere de una inversión de 5,3 millones de euros y empezó el pasado noviembre. Por su parte, sigue también en marcha, en una fase ya avanzada de cimentación y colocación de pilares, la construcción de la escuela infantil de El Llano, que cuesta cuatro millones y que comenzó este año. Su plazo de fin de obra, señala Villoria, es agosto de 2026.

A estas cuatro actuaciones millonarias, ahora, se le puede sumar otra decena de actuaciones de menor calado. Entre ellas está la adaptación de las antiguas viviendas del conserje de los colegios Antonio Machado y Piles, que acogerán otros usos. También se abordará la renovación de las zonas de juegos infantiles en el Asturias y el García Lorca. Además, se abordará la reforma de las instalaciones de protección contra incendios del colegio de Laviada, y se realizará una actuación que afectará a la fachada y que permitirá crear nuevos baños en el colegio de Xove.

Mejoras de acústica

Asimismo, se realizarán obras de mejora en la accesibilidad, se abordará la renovación de pavimentos en patios y se instalarán líneas de vida, y también se renovarán las resinas en pistas polideportivas. Estas obras, todas menores, afectarán a los colegios Evaristo Valle, El Llano y Príncipe de Asturias.

La lista sigue con obras para sustituir los canalones de los colegios Asturias, Cervantes y Pumarín. Y termina con una actuación de mejoras de la acústica en los comedores y otras obras de mejora en los colegios Montevil, Clarín, Martínez Torner, El Llano, Príncipe de Asturias, Río Piles y Laviada, así como la escuela infantil Alejandro Casona. Todas estas actuaciones se están realizando con cargo a los presupuestos de este año, por lo que todas adjudicadas o en trámites de estarlo.