Monchu González, presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Gijón: "Cocinar no sé mucho, pero hago unos huevos con puntilla y patates frites que nadie los iguala"

¿Se abrió la veda pa les fartures?

Bueno, es la época de más bonito. Estamos a reventar de bonito. Últimos de julio, agosto y mediados de septiembre, que viene el bonito bueno todo el mundo aprovecha. Bonito con tomate, al llanto, tacos, raja con pisto, al ajillo. Termines de bonito hasta el gorru.

Mal empezamos sin ventrisca...

(Risas) Aquí en La Boya ye Rafa "el Poli" el que les hace. Los demás no se atreven mucho. El otru día hizo catorce aquí.

De exceso en exceso...

Sí, bueno, medio en serio, medio en broma, peséme el otru día y en estos dos meses cogí tres kilos. Sin hacer nada.

Algo haría...

Bueno, sí, lo que decía, es época de excesos (risas).

Ojo que el Monchu presidente de Cruz Roja no empiece a reñir al Monchu presidente de La Boya..

(Risas) Efectivamente. El Monchu de Cruz Roja dice que hay que cuidase, que hay que hacer análisis de vez en cuando, que los excesos son malos a todos los efectos. Siempre hay que buscar un equilibrio.

Pues yendo a la Feria toles tardes…

Voy a partir de las siete y media, o las ocho, hasta el cierre. Vamos a los pabellones, que por el día están llenos de gente, y así los ves con más tranquilidad. Y luego, si se puede, pues tomar un vinín o una cerveza con un bocadillo de jamón, que hay que alimentase. Luego hay dos días más intensos.

¿Más?

Cuando vamos de visita institucional con la Sociedad Gastronómica La Boya, y al día siguiente, con la Cruz Roja. Son días de jaleo.

¿Y yendo todos los días queda algo por ver en la Feria?

Siempre queda algo por ver. Hay muchos stands con maravillas que dices ¡coño!, ¿existía esto? El otru día estuve viendo una plancha que la enchufas, echas agua, pa, pa, y te plancha. Siempre sacan cosas que no sabías que existían ni dónde comprarlas.

Será una plancha para la ropa, porque la de cocinar dicen que no la usa mucho.

Bueno, bueno, cocinar no sé mucho, lo reconozco, pero hago unos huevos con puntilla con patates frites que nadie los iguala. A mí me gusta más estar en la sala. Es más agradecido (risas).

Así no se queja el cliente...

También, que siempre hay alguno que te diz: "Déjame algo de sal"…

¿Hay algún vegano en La Boya?

Determinado no. Carnívoros muchos (risas). Es más, rara vez se comió aquí en La Boya lechuga. Y eso que es un acompañamiento bueno y barato…

¿La pación pa les vaques?

Está claro (rises). Pescao y carne. Y por el invierno, los potes.

¿Qué me dice de los toros?

Voy a lo mejor a una o dos corridas. Más no, me parece muy cansado. Lo respeto, me gustan y por televisión también los veo. Hay que respetarse. A mí hay cosas que no me gustan y no reivindico que se prohíban..

¿Da tiempo a todo estos días?

Sí, pero muy apurado. Hay que ir a mucha velocidad. Y si no estás de vacaciones ya no te da. Das un paseo, pegues dos baños, comes en un merendero, vas de tarde a los toros o la feria… Y además ahora con el calor y la humedad termines agotau.

¿Está Gijon masificado?

Este año lo veo bastante, sí. Los hoteles llenos, han subido una exageración los precios. Se puede ir a los sitios, pero pocos. Lo que sí veo mucho es que las autocaravanas se están haciendo dueñas de los espacios. Hay que hacer una zona a las afueras y que vengan en bicicleta o en autobús.

También hacen gasto en Gijón…

Pases por El Molinón y los ves haciendo cola para rellenar garrafes de agua en la fuente…

¿Un sitio para los Fuegos?

El Muro. Suelo ir en Somió a casa de un amigo, pero este año tengo un compromiso.

¿Qué se come el día de Begoña?

Algo de bonito tien que llevar.

¿Maridaje?

Sidra con denominación. Un vino blanco, albariño o rueda.

¿Sin pitorro para escanciar?

Una botella de sidra que cueste cinco euros hay que echala. Sino pierde toda la gracia. A la gente de fuera igual le gusta, ensayen… Pero hay que vender la cultura entera. Como lo venden los vascos o el fino en Andalucía.

¿Hay buena relación con las demás peñas gastronómicas?

Muy buena. Somos 14 peñas, alucinaba David Guerra el otro día que vino aquí a comer. Son unas 500 o 600 personas.

¿Somos una ciudad de fartones?

Posiblemente (risas).

Un postre pa digerir la entrevista.

La tarta de queso del Planeta. O la gijonesa… El arroz con leche bien requemao… pa salir fartucu a dormir la siesta en un bancu.

No paramos con los excesos.

Un heladín de La Ibense también, que ayuda a bajar la comida.