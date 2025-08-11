Los niños y las procesiones, alma de las fiestas de barrios y parroquias de Gijón

De fiesta en fiesta. Los vecinos de la Providencia, Bateao-Cenero, Deva, Roces y Fano cerraron ayer un domingo repleto de actividades que reunieron a familias y amigos en un ambiente de alegría y fervor popular. El buen tiempo, tónica común en todos los festejos, puso también el foco en los más pequeños y en las procesiones: "Es una estampa preciosa".

La Providencia comenzó con esto último, su procesión, que salió desde el local de la celebración hasta la capilla. Lo hizo con el acompañamiento del grupo folclórico "Trebeyu" y el característico sonido de "Les Pandereteres". Una vez allí, la imagen de San Lorenzo salió a hombros de los vecinos, quienes la llevaron hasta el Cabo de San Lorenzo, donde el mar Cantábrico sirvió de escenario para los bailes tradicionales y las ofrendas. "Es una estampa preciosa", manifestaron Marcos Domínguez y Rosa Castro, que se estrenaban ayer como asistentes. "Nos mudamos aquí cerca y nos pareció una excelente manera de conocer a los vecinos", señalaron.

La fiesta de las espuma para los niños en los festejos de San Salvador, en Deva. / LNE

A lo largo de la mañana, el evento fue también un reencuentro para muchos vecinos. Víctor López, Patricia Valdés, Ramón Suárez y Yolanda Sánchez, por ejemplo, llevaban un tiempo sin acudir a la procesión y están retomando la costumbre. "Aunque hace tiempo que no veníamos, siempre es algo que nos encanta", comentaron.

En la otra punta de Gijón, también hubo fiesta. Los asistentes a las Santa Juliana en Bateao, tras celebrar una misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista, pudieron disfrutar de desfiles, concursos, una comida de confraternización y una sardinada para en la cena y, como cierre, una verbena amenizada por "Dúo Reflejos", así como un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche.

Asistentes a las fiestas de San Lorenzo disfrutando dentro de la carpa del evento, en Fano. / LNE

En Deva, por su parte, las fiestas de San Salvador tuvieron a los más pequeños como protagonistas en la última jornada de festejos. "Estos días fueron más para los mayores y hoy les toca a ellos divertirse", razonó Alberto Pérez. Desde las cinco de la tarde el prado se llenó de juegos populares y una fiesta de la espuma, donde los niños –que vino bien para ahuyentar el calor–, así como una chocolatada final para recuperar energías.

En Fano la jornada también tuvo juegos infantiles, campeonatos de tute y parchís y una misa solemne. Aunque el plato fuerte, nunca mejor dicho, fue el menú de paella y entrecot para, según señalaron los organizadores, 200 personas. Sus fiestas se cierran hoy con otra cita gastronómica: una cena para, se calcula, 800 vecinos.

Vecinos y asistentes en los alrededores de la iglesia de San Julián, en Roces. / LNE

La jornada en Roces fue más breve, pero con respeto a la tradición: la iglesia de San Julián acogió a mediodía una misa solemne y una procesión con la colaboración del grupo folclórico "Xolgoru", seguido del igualmente tradicional "Rifa del Ramu" y una sesión vermú muy animada para cerrar las fiestas. Roces, no obstante, se reserva aún energías para hoy, con una misa en recuerdo a los difuntos de la parroquia.

Vecinos de la Providencia sacando a hombros la imagen de San Lorenzo. / LNE

El problema de los buses

A raíz de las incidencias con el servicio de buses especiales para las fiestas de Deva, en la madrugada del viernes al sábado, desde la Sección Sindical de Comisiones Obreras de Emtusa trasladaron ayer su "profunda preocupación" y denunciaron "el incumplimiento de las condiciones de seguridad" acordadas entre Ayuntamiento y empresa municipal. El sindicato aseguró que los trabajadores "se vieron imposibilitados de asegurar su integridad y la de los usuarios" ante "los graves altercados provocados por grupos de personas que, con actitud violenta, llegaron a forzar las puertas y acceder de manera ilegal".

Subrayaron desde CC OO que la solicitud de intervención de la Policía Local "fue denegada", tildando esto como una "dejación de funciones", por lo que instaron al área de Seguridad Ciudadana a dar explicaciones y revisar los protocolos. La Policía Nacional fue la que intervino. "Lamentamos que la falta de presencia policial previa, como se había solicitado y acordado, y el mal comportamiento de unos pocos, empañen nuestro servicio", aseveró Armando López, presidente del comité de empresa de Emtusa.