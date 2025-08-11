La Noche de los Fuegos de Gijón solo tendrá una zona de lanzamiento: esta es la razón

El objetivo del Ayuntamiento de Gijón de llevar la Noche de los Fuegos al siguiente nivel deberá esperar, al menos, un año más. La razón, la denegación de Demarcación de Costas del permiso para habilitar dos nuevas zonas de lanzamiento, en las playas de San Lorenzo y Poniente, "en aras de evitar posibles situaciones peligrosas", transmiten fuentes de Divertia. Por tanto, el Cerro de Santa Catalina volverá a ser la única zona de tiro, desde donde se alzarán al cielo los fuegos artificiales, con "más carga pirotécnica", apuntan desde la empresa municipal.

El espectáculo, de Pirotecnia Zaragozana

En los arenales de San Lorenzo y Poniente estaba prevista una actuación simultánea que complementara el espectáculo, que correrá a cargo, por tercera edición consecutiva, de la empresa Pirotecnia Zaragozana, que en 2024 ofreció un show con 1.200 kilos de material pirotécnico, con 40 secuencias formadas por 207 artículos y con más de 11.200 explosiones. De cara a este verano, la principal novedad radicaba en ese aumento de las zonas de lanzamiento, si bien la negativa de Demarcación de Costas, que "prioriza el uso del arenal completo" por parte de los asistentes", ha chafado los planes municipales.

Trenes especiales

Por otra parte, Renfe potenciará con trenes especiales la línea C1 de Cercanías Gijón-Puente de los Fierros con motivo de la Noche de los Fuegos de Gijón, el momento culminante de la Semana Grande de la ciudad. Para acudir al espectáculo el 14 de agosto se reforzará el servicio regular con un tren especial a Gijón que sale de Oviedo a las 22.38 horas. Para el regreso, en la madrugada del día 15, se han programado cuatro circulaciones extra: la primera entre Gijón y Oviedo con salida a la 1.30, y otras tres circulaciones entre Gijón y La Pola con salidas a las 2.00, 3.00 y 5.00 horas.