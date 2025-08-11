Rock y risas, la receta de los "Mojinos Escozíos" en la plaza Mayor de Gijón: "¿A quién le gustan las viejas?"

Gijón comenzó su noche del primer domingo de Semana Grande repleta de rebeldía de la mano del grupo de origen sevillano, los "Mojinos Escozíos", conocidos por sus letras transgresoras al ritmo de su cañero "hard rock". Resulta difícil creer que alguien pudiera quedarse indiferente tras el espectáculo que ofrecieron en una plaza Mayor absolutamente repleta, donde dieron buena muestra de por qué llevan ya más de treinta años sobre los escenarios, ganándose el corazón de sus siempre fieles seguidores. "Es complicado no pasárselo bien", decían sus seguidores.

Los sevillanos formaron el grupo en 1994, cuando se conocieron en Barcelona. Pronto comenzaron a popularizarse en el mundo de la comedia, a través de sus canciones originales, pero también componiendo numerosas versiones de canciones míticas del rock como "The Jack", de AC/DC o "Fire" de Jimi Hendrix. Tras más de 15 discos, parecen saber lo que sus fans buscan y presentan un show quizás poco "canónico", pero muy divertido.

"Me acuerdo perfectamente cuando les conocí, me los enseñó un amigo del instituto", contó Mario Pérez, un verdadero fan, como mostraba su camiseta dedicada a la banda. "Desde entonces les he visto varias veces y sobre todo son divertidos, mucho. Es muy complicado no pasártelo bien, aunque no les conozcas de nada", apuntaba Pérez mientras, confesaba, estaba bebiendo más cerveza de lo que tenía previsto. Y es que hubo quien se levantó de la cama sin ni siquiera saber de la existencia del grupo, pero que aguardaban con "muchas curiosidad", como fue el caso de Antonio Vázquez y Elisa Aguado. "Nos enteramos de la actuación, nos pusimos algunas canciones en casa, nos convenció, y aquí estamos" aseguró la pareja, que no sabía lo que les venía por delante.

La plaza Mayor completamente abarrotada para ver al grupo sevillano. / Ángel González

Y es que la actuación tuvo de todo; humor, insolencia, "canallismo" y un amplio recorrido por su dilatada carrera, con canciones como "Qué güeno que estoy", "Las niñas de La Saye" o "Al carajo". "¿A quien le gustan las viejas?", con esta impactante pregunta abría el concierto la banda. La conexión con el público de Gijón fue evidente. La dinámica e intensa propuesta del grupo cautivó a los asistentes desde el minuto cero, siendo partícipes del propio show cantando y acompañando a Miguel Ángel Rodríguez, "El Sevilla", vocalista de la banda. Las canciones siempre iban acompañadas de "gags" cómicos, broncas ficticias entre los componentes del grupo y demás momentos exagerados y divertidos, con la siempre aceptación la plaza.

El escenario de la plaza Mayor se prepara ya para la actuación de la artista flamenca "Argentina", que actúa hoy a las 21.00 horas en el mismo espacio y en el mismo marco de la Semanona.