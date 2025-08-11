Las dos ruedas de las Vespas se abren espacio en la Feria

Al son del ruido de las dos ruedas, el Vespa Club Asturias realizó ayer una visita a la Feria Internacional de Muestras (FIDMA). Unos 25 integrantes del colectivo hicieron un recorrido por distintos stands del recinto ferial Luis Adaro, que, además, el pasado mayo acogió el evento "Vespa World Days". Gijón se convertía así en la primera sede española de la cita, que pretendía celebrar la cultura Vespa y promover el turismo local. La visita a la Feria del Vespa Club Asturias cerraba el círculo.

"Hay exposiciones muy guapas", subrayó Alfonso Murciego, presidente del club y participante en el itinerario por el recinto, que culminó en el stand de "Lola Moto", concesionario oficial de Vespa y Piaggio que "se está instalando en Gijón", apuntó Murciego. Los miembros del Vespa Club Asturias tuvieron la oportunidad de probar varias motos y modelos y de ver las últimas novedades del sector. "Nos han tratado muy bien", aplaudió Alfonso Murciego, que también mostró su "agradecimiento" a la Cámara de Comercio de Gijón por la invitación y el trato.

La visita finalizó con un refrigerio en el propio stand de "Lola Moto" para los participantes, que habían quedado previamente en Montevil para dirigirse juntos, en sus motos, a la FIDMA y compartir una mañana en la que las Vespas fueron protagonistas en el recinto ferial.