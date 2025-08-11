Que tiempo va a hacer la noche de los Fuegos en Gijón: esto es lo que dicen las previsiones
La gran noche de fiestas de la ciudad, pendiente de la previsión meteorológica
La del jueves es una noche marcada en el calendario de todos los gijoneses. A medianoche se celebrará el gran espectáculo de la Noche de los Fuegos Artificiales que, junto con la danza prima y el restallón al día siguiente, pone el broche de oro a la Semana Grande de fiestas de la ciudad. Por eso muchos miran al cielo para ver la previsión meteorol´gica que se espera en los próximos días.
La semana ha comenzado con buen tiempo. El lunes luce el sol y se espera que se alcancen temperaturas de hasta 25 grados lo que, a buen seguro, llenará las playas del concejo. Pero la alegría no durará mucho. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología el miércoles y el jueves por la tarde habrá chubascos que, no obstante (y aquí viene la buena noticia) sí que van a dejar que la noche de los fuegos esté despejado. El jueves a partir de las ocho de la tarde se esperan unos 23 grados de temperatura con algo de nubosidad pero sin lluvias.
