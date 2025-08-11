Que tiempo va a hacer la noche de los Fuegos en Gijón: esto es lo que dicen las previsiones

La del jueves es una noche marcada en el calendario de todos los gijoneses. A medianoche se celebrará el gran espectáculo de la Noche de los Fuegos Artificiales que, junto con la danza prima y el restallón al día siguiente, pone el broche de oro a la Semana Grande de fiestas de la ciudad. Por eso muchos miran al cielo para ver la previsión meteorol´gica que se espera en los próximos días.

La semana ha comenzado con buen tiempo. El lunes luce el sol y se espera que se alcancen temperaturas de hasta 25 grados lo que, a buen seguro, llenará las playas del concejo. Pero la alegría no durará mucho. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología el miércoles y el jueves por la tarde habrá chubascos que, no obstante (y aquí viene la buena noticia) sí que van a dejar que la noche de los fuegos esté despejado. El jueves a partir de las ocho de la tarde se esperan unos 23 grados de temperatura con algo de nubosidad pero sin lluvias.