Argentina pone la nota flamenca en la Plaza Mayor por la Semana Grande de Gijón
La cantante Argentina, en la imagen, ofreció un recital de flamenco en el escenario de la Plaza Mayor. La onubense se presentó ante los espectadores con su repertorio que se basa en el estilo tradicional andaluz, entrelaza con otros ritmos como el fado portugués o la música cubana. El público gijonés abarrotó la plaza Consistorial para disfrutar con la dos veces nominada a los premios Latin Grammy, siendo una de las voces más representativas del flamenco contemporáneo.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
- Tensa intervención policial en Gijón: media hora de conversación para que un joven se bajase de una grúa
- El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
- Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
- Rock y risas, la receta de los 'Mojinos Escozíos' en la plaza Mayor de Gijón: '¿A quién le gustan las viejas?
- Una vida viendo crecer la Feria de Muestras desde el mostrador: 'Ha ido a mejor, sobre todo las instalaciones
- Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
- Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol