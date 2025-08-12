Argentina pone la nota flamenca en la Plaza Mayor por la Semana Grande de Gijón

La cantante Argentina, en la imagen, ofreció un recital de flamenco en el escenario de la Plaza Mayor. La onubense se presentó ante los espectadores con su repertorio que se basa en el estilo tradicional andaluz, entrelaza con otros ritmos como el fado portugués o la música cubana. El público gijonés abarrotó la plaza Consistorial para disfrutar con la dos veces nominada a los premios Latin Grammy, siendo una de las voces más representativas del flamenco contemporáneo.