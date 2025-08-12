Barbón firma en Pacto por la Salud Mental de Asturias: "Con esta firma, todas las personas cuidamos de todas"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, asistió ayer a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, para firmar el Pacto por la Salud Mental de Asturias, en el Pabellón del Principado del recinto ferial Luis Adaro. "En mi reelección como presidente reconocí que la atención a la salud mental era una urgencia y que había que abordar este pacto como un problema que adquiría dimensiones extraordinarias y que exigía también respuestas extraordinarias", aseguró Barbón.

El Pacto, firmado por la Cámara de Comercio de Gijón y más de cincuenta ayuntamientos de toda Asturias, fue rubricado en primera instancia el pasado 23 de julio por un centenar de entidades públicas y privadas que representan a todos los sectores de la sociedad. La iniciativa de este proyecto comenzó en diciembre de 2024, y tiene como objetivo garantizar las condiciones necesarias para mejorar el estado de salud mental de la población asturiana a través de su promoción, prevención y asistencia. "Hemos logrado situar la salud mental, y lo digo con el corazón, en el foco político y social. Hemos conseguido que deje de ser un tema tabú y lo decimos como algo fundamental. Hay que romper el tabú y hablar de ello, y normalizar y conectar el interés social", afirmó el presidente del Principado. Y añadió: "Tenemos que decirlo con la tranquilidad de quien sabe que es lo mejor para todos, y porque a lo largo de nuestra vida, vamos a pasar baches de nuestro bienestar emocional y de nuestra salud emocional, y quien diga lo contrario miente".

El acto de ayer en la Feria de Muestras contó también con la participación de Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), y Concepción Saavedra, consejera de Salud del Principado, quienes compartieron la opinión y las palabras de Barbón sobre que "este es un acto de conciencia colectiva" y que en la sociedad actual "no siempre resulta fácil mantener el equilibrio emocional".

Por su parte, Concepción Saavedra, afirmó que el pacto "representa la unión de un pueblo cada vez más consciente de la importancia de la salud mental". "Este pacto consigue visibilizar, reflexionar, concienciar, sensibilizar y normalizar lo que es la salud mental y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Queremos un compromiso de toda la sociedad y yo creo que lo estamos consiguiendo con esas cien entidades", añadió Saavedra.

La presidenta de la FACC centró su intervención en el compromiso "reafirmado" de la federación, con el bienestar emocional de las personas, y con la acción humana de cuidar y defender la salud mental como un "derecho irrenunciable". "Como subraya este acuerdo, no es únicamente un asunto sanitario, es parte esencial de la salud pública y está ligada a los denominados determinantes sociales y a las condiciones en las que vivimos, trabajamos, aprendemos y nos relacionamos", explicó Cecilia Pérez.

El Pacto por la Salud aplica diferentes valores, como reconocer a la persona con discapacidad psicosocial como persona con plenos derechos, evitar que los intereses de una sola parte dominen sobre los de los demás y centrar la atención en los de las personas con sufrimiento psicosocial, hacer uso sistemático de prudencia, humildad y honradez ante temas de salud mental y reconocer que la diversidad no es una patología, entre otros de los compromisos.

"Una muestra de empatía"

Como conclusión, y previo a la firma de cada representante de cada ayuntamiento, Barbón hizo hincapié en que el pacto es "una muestra de empatía y una apuesta por el cuidado". "En materia de salud mental en Asturias, tenemos claro que con este pacto, todas las personas cuidamos de todas", concluyó el presidente del Principado de Asturias.Entre 2016 y 2024, la cifra de adultos que acudieron a los centros públicos de salud mental aumentó un 9,5 %; y la de jóvenes un 53,8 %. El año pasado, sin tener en cuenta las personas que acudieron a centros privados, un total de 67.456 asturianos fueron atendidos en la red pública de salud mental, de ellos, 60.650 adultos y 6.806 niños y jóvenes.

Saavedra visita a LA NUEVA ESPAÑA | ÁNGEL GONZÁLEZ

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, aprovechó la firma del pacto por la salud mental para visitar varios pabellones del recinto ferial, entre ellos el stand de LA NUEVA ESPAÑA, donde disfrutó con la exposición dedicada a la sidra y la cultura sidrera. Lo hizo arropada por distintos cargos de la Consejería, como el viceconsejero, Pablo García (en el centro).