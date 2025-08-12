Las compras clásicas de la Feria que "te hacen volver"

Como cada año, la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón, acoge a miles de personas interesadas en ver qué nuevos productos, y no tan nuevos, exponen los cientos de stands. Pero como siempre, hay una serie de productos estrella que hacen a los visitantes volver cada año en estas fechas al recinto ferial Luis Adaro. "Llevo usando la piedra blanca muchísimos años, y vuelvo cada año a comprar más porque funciona genial", confesaba ayer la avilesina Georgina González, contenta tras comprar de nuevo este producto de limpieza.

El suyo es un claro ejemplo de fidelidad. "Sí que es verdad que me duran muchos años, como cuatro o cinco, pero siempre quiero tener una en casa", añadió junto al vendedor del stand, César Bussmann. En el marco de los productos típicos, Georgina explicó que para ella, los bocadillos de calamares y la mopa –que también la tiene en casa– son otras dos cosas que sí o sí uno se tiene que llevar de la feria.

Como González, Kety López, de Arriondas, volvió este año al recinto ferial para repetir una compra obligatoria: la esponja verde. "Ya la compré varias veces, y este año volví para comprar muchas para mis compañeras que les gustó mucho, y además que yo siempre repito. ¡Es todo un clásico!", bromeó con una bolsa llena de esponjas de limpieza para sus amigas, además de contar, que, para ella, otro producto clásico de la feria son los cuchillos.

Unos pocos pasos más allá del stand de la esponja verde, se encuentra uno de los famosos puesto de cuchillos, repleto de personas observando cuál iba a ser la compra del día. "No es la primera vez que venimos a este puesto de cuchillos, y ya compramos varias veces, pero este año hemos venido a comprar el afilador de cuchillos", explicó Clara Martínez con la bolsa de la compra en mano ante un stand lleno de cuchillos de todo tipo y tamaño.

Ya eran las siete de la tarde en un día gijonés, con nubes y sol intermitentes, un tiempo que animó a los visitantes a recorrer los pabellones, pasillos y stands del recinto ferial, haciendo una que otra compra buscada o improvisada. "Yo vine a comprar la típica fregona de la feria, pero me paré en el stand de la bayeta española, me enseñaron cómo funcionaba y la compré. Además, yo ya sabía que la bayeta de fibra y el algodón limpia super bien", defendió Begoña Muñiz, contenta tras la compra de uno de los productos más típicos y conocidos de la Feria. Aun así, la gijonesa, explicó que cada año que pasa de la feria, "tienen menos cosas que comprar y más gastronomía" y que echa de menos cuando había "muchos más puestos" para comprar: "Nos faltan productos".

Pese a que los pabellones y la distribución de los stands cambien de vez en cuando, Patricia González consiguió encontrar el stand de las famosas fregonas. "Estuve un rato buscando dónde podía estar, porque algunos años se cambia la ubicación, pero al final los encontré porque estaban haciendo una demostración", reveló. "Este año vine a comprarle una fregona a mi madre, porque siempre que viene a mi casa me lo dice, y así ella también puede tener una. Siempre hay alguna compra que te hace volver", relató con su fregona naranja recién comprada.

Aunque muchas personas repiten cada año las mismas compras o los mismos productos, Mónica Martín, acompañada de sus dos hijos en ese día de feria, se estrenó ayer en la compra de uno de estos productos tan conocidos de la Feria de Muestras de Gijón: el cortador de verduras múltiple. "Parece mentira, pero es la primera vez que compro el multi cortador. Me estuvieron enseñando un rato como se utilizaba, una pequeña demostración, y me lo compré, así que a ver si funciona tan bien de verdad. Tengo muchas ganas de probarlo", aseguró con la bolsa en la mano junto al stand donde el vendedor estaba demostrando a cada persona que se paraba a observar, cómo utilizar este producto tan conocido. Aun así, Martín aseguró que, aunque su multi cortador era muy típico, "la bayeta española es lo más clásico que hay". "La compre por primera vez hace un par de años, y siempre veo a gente comprándola, y a personas rodeando el stand, y la verdad que tengo que decir que funciona super bien", añadió.

En otro stand donde se puede encontrar este elemento de cocina, Fran Arrieta, vendedor, se encontraba haciendo una demostración de cómo utilizar cada una de sus cuchillas o ralladores, y explicó, que en lo que lleva la feria "se está vendiendo bien". "Nunca es bastante, pero estamos en Gijón, es buena fecha, buen lugar, y mucha gente, así que yo creo que vendernos más", dijo mientas se preparaba para hacer otra demostración a un nuevo grupo de curiosos. Hay productos que nunca fallan.