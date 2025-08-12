Doce estudios concurren al concurso de ideas de la Playa Verde del Rinconín

El concurso de ideas para definir el diseño de la futura Playa Verde del Rinconín ya tiene una docena de concurrentes. Doce estudios de arquitectura presentaron sus propuestas para dar forma a uno de los proyectos más emblemáticos del Ayuntamiento de Gijón, que busca transformar el litoral este de la ciudad en un gran espacio verde junto al mar. El proceso de selección, cuyo plazo de admisión de iniciativas se cerró ayer, se articulará en tres etapas: primero, el jurado valorará las propuestas durante 45 días –desde hoy, 12 de agosto, al 25 de septiembre–; después, será el turno de la ciudadanía, que podrá emitir su voto durante 20 días, del 26 de septiembre al 15 de octubre. Finalmente, la última palabra la tendrá el jurado, que emitirá su fallo en un plazo de 30 días, entre el 16 de octubre y el 14 de noviembre, por lo que el ganador se sabrá a finales de este año.

La Playa Verde es una actuación urbanística que el Consistorio pretende tener lista para el verano de 2026. La primera fase contempla la mejora del entorno y la extensión de una capa vegetal sobre dos parcelas que, entre ambas, suman 18.479 metros cuadrados, para su posterior siembra. El objetivo es que, cuando lleguen los meses estivales del próximo ejercicio, este espacio esté abierto al uso y disfrute de los gijoneses y visitantes.

El concurso de ideas, que ahora entra en su periodo decisivo, surgió como un mecanismo para captar propuestas innovadoras y creativas que permitan elaborar un proyecto propio con la participación de técnicos municipales. Además, tiene también una orientación investigadora: se busca un entorno que funcione de la manera más sostenible posible, que mejore el bienestar de los residentes de la zona, que facilite los accesos a personas con movilidad reducida y que garantice el mantenimiento y limpieza de las áreas verdes. Además, se busca favorecer la práctica deportiva y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de la capital marítima del Principado.

Respecto al jurado, que a partir de hoy entrará a valorar las iniciativas de los doce estudios de arquitectura que han concurrido al proceso de licitación, está presidido por la alcaldesa, Carmen Moriyón, o una persona delegada. A su vez, contará también con una quincena de vocalías. Entre estas últimas, los puestos se reparten entre representantes de las concejalías de Infraestructuras, Medio Ambiente, Cultura, Deportes y Educación, Urbanismo y Festejos; técnicos de la Demarcación de Costas, otros designados por los grupos municipales y representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El montante económico total del concurso, según señalan sus pliegos, es de 27.000 euros, Iva excluido. El ganador, es decir, el concurrente que obtenga mayor puntuación entre las áreas de diseño, calidad urbana, durabilidad y viabilidad, recibirá la cantidad de 15.000 euros. Las dos siguientes propuestas con mayor puntaje serán reconocidas con 4.000 euros a cada una. Además, habrá un premio adicional para el concursante que obtenga la mayor nota por parte de la ciudadanía, de no resultar premiado con cualquiera de los tres premios anteriormente descritos.

Un proceso con fricciones

El camino hasta llegar a este punto del proceso no ha estado exento de fricciones. El Ayuntamiento ya rechazó hace apenas dos semanas la petición del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias para reformular las bases del concurso. El órgano colegial, a través de un documento elaborado por su grupo de urbanismo "Hablemos de Gijón", mandó a la Alcaldía una misiva con un buen número de alegaciones referentes a las bases del certamen de ideas.

En concreto, la carta, que firmó el decano del colegio, Miguel Casariego, enumeraba doce puntos. En el texto, en el que el alto representante de los arquitectos asturianos ofrecía la "colaboración institucional" de su órgano, iban desde la supuesta imprecisión de la designación de la licitación –el órgano aludía que el Ayuntamiento utiliza en las bases los términos "concurso de ideas" y "concurso de proyectos", indistintamente, pareciéndoles excesiva la documentación a presentar si se trataba del primer caso– a la "notable desproporción" entre el premio económico y el esfuerzo documental exigido para recabar ideas.

Hace escasos días, también se negó una ampliación del plazo para presentar propuestas, solicitada por algunos licitadores para compensar las fechas estivales y favorecer a quienes desconocen el Plan General de Ordenación de Gijón o la zona de actuación. Urbanismo respondió entonces que "no se aprecia fundamentación para la ampliación del plazo establecido en las bases publicadas".