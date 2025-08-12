La feria de Begoña nace entre bambalinas en El Bibio

El público teatral suele quedarse con el resultado final de lo que sucede sobre las tablas, pero nada sería posible sin el trabajo que se hace entre bambalinas. Algo similar ocurre en otro tipo de coliseos, que son los cosos en los que se celebra la fiesta taurina. Uno de ellos, el de El Bibio, que tras su hermosa fachada, diseñada en 1888 por el arquitecto Ignacio Velasco y Carlos Velasco Peyronnet, esconde otra especie de trastienda: sus corrales. A ellos llegaron ayer por la tarde las primeras reses que se lidiarán en la feria de Begoña, los astados de la corrida de rejones, de la ganadería de Ribeiro Telles, y de la novillada que abrirá el ciclo, con el hierro de La Cercada.

Por la izquierda, César Martínez, Carlos González Tirador y Manuel Hernández, ayer, el burladero de delegados gubernativos en El Bibio. | JUAN PLAZA / .

Al frente de todo el proceso está un nuevo equipo gubernativo, liderado por el presidente, Carlos González Tirador, que explica en las oficinas de El Bibio las diligencias imprescindibles para celebrar cada festejo: el desembarco del ganado, el pesaje y el primer reconocimiento veterinario de los animales. "El mayoral entrega toda la documentación, el certificado de machos, la guía de origen y sanidad, al delegado gubernativo para comprobar que está en regla", explica González Tirador, que compone un renovado equipo junto a los también policías nacionales César Martínez (delegado gubernativo) y Manuel Hernández (delegado suplente y de documentación).

Manuel Hernández, supervisando el desembarco de las reses. | JUAN PLAZA / .

Bajo el sol de justicia que ayer azotaba en Gijón, los corrales, a cielo abierto, no eran menos. Allí los camiones de las ganaderías esperaban para realizar el desembarco de los astados. Los de rejones llegaban desde Ribatejo, Portugal, y los novillos desde Alconchel, en Badajoz.

César Martínez, en la báscula, comprobando el peso de cada animal. | LNE / .

Cada vehículo, que se divide en distintos cajones, viene precintado de origen. "¡Toro!", era la orden que daba el empresario Carlos Zúñiga, al frente de Circuitos Taurinos, y recién llegado del Puerto de Santa María, para que, uno por uno, los astados abandonasen el vehículo hacia el pasillo que daba al interior del recinto y en donde estaba la primera parada: la báscula.

Las primeras reses en llegar al coso, de Ribeiro Telles. | JUAN PLAZA

Sobre este espacio, dos corraleros controlaban el proceso; uno, cerraba la puerta interior y el otro, cuando el toro entraba en el habitáculo, la exterior. En paralelo, el delegado gubernativo tomaba nota del peso para avisar a su homólogo de documentación, que mientras supervisaba el papeleo también daba paso al siguiente animal. A la par, el presidente que cada res se correspondiese con la numeración correspondiente. "Tras comprobar que la burocracia de los animales está en regla nos quedamos con el certificado de macho y el resto se entrega a los veterinarios que hacen los reconocimientos del ganado", comentó González Tirador, "que las condiciones sean óptimas".

Desde arriba del corral, los veterinarios de la plaza, cuya plantilla al completo consta de tres profesionales, ya estaban ojo avizor para realizar las primeras comprobaciones de salud y morfología del animal. En cuanto a números, el reglamento taurino es muy claro. En primer lugar, los animales tienen que llegar con un mínimo de 24 horas de antelación a la celebración de la corrida. Los novillos, como los que estaban poniendo la pezuña en el coso de la carretera de Villaviciosa, tienen que tener tres años de edad –utreros– y su peso máximo se cifra en 515 kilogramos. En el caso de los toros, cuatro o cinco años y un tonelaje mínimo de 435 kilogramos en el caso de las plazas de segunda categoría, como la de Gijón.

Ese primer reconocimiento no queda ahí. El mismo día de la corrida, por la mañana, se realiza el segundo. Se comprueba, una vez más, que las condiciones de salud del toro sean las mejores antes de salir a la arena y ser lidiado, amén de que esté bien hidratado y alimentado. Un ritual similar se sigue con los caballos que participan en el tercio de varas. "Se observa que den paso adelante, paso atrás, el peso de los petos", enumera Hernández, al igual que con las puyas y las banderillas.

El sorteo, el día del festejo

El desembarco que se realizó ayer, que dura algo más de una hora, y las posteriores comprobaciones culminan el día de la corrida, cuando en torno al mediodía las cuadrillas y hacen los lotes. "De los seis que se van a lidiar se hacen lotes de dos toros y se sortean públicamente y a la vieja usanza", relata el presidente, que con esa expresión se refiere a apuntar los números de cada dupla en papelillos de fumar y depositarlos en un sombrero de mayoral que actuará como bombo. Por orden de antigüedad, las cuadrillas sacan una bolita. Luego, eligen cuál ‘echan por delante’, par decidir el orden.

El último paso es enchiquerar, es decir, pasar a los animales a los recintos llamados chiqueros, que son los que se ubican justo al lado del ruedo y donde permanecen hasta el inicio de la corrida. A partir de las seis y media de la tarde comenzará cada festejo, con sus cambios de tercio, los pañuelos y entrega de trofeos, que decidirá el presidente. Todo está listo en El Bibio para que arranque la primera de abono.