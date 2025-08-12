El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

"Creemos que sería algo que podría sorprender a la gente y poder hacer de la noche más mágica de nuestra ciudad algo especial y diferente, pero Demarcación de Costas no lo ha considerado así. No nos queda otra cosa que respetarlo, pero creemos que era perfectamente posible y hubiera sido bueno, la verdad". El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se pronunció así respecto al veto de la Demarcación de Costas a que se lancen fuegos artificiales desde las playas de San Lorenzo y de Poniente, además del tradicional punto de lanzamiento desde el Cerro de Santa Catalina, en la noche de los fuegos artificiales. Costas adoptó esa decisión "en aras de evitar posibles situaciones peligrosas".

Martínez Salvador insistió este martes en que "no estamos de acuerdo, no lo compartimos. Lógicamente, respetamos el ámbito competencial de cada administración, nosotros creemos que era perfectamente posible poder hacer un lanzamiento de los fuegos artificiales diferente, por esos se contempló ya en el pliego de prescripciones técnicas para los lanzamientos pirotécnicos la posibilidad de que las empresas pudieran ofrecer innovaciones en este sentido".

Jesús Martínez Salvador, en el Ayuntamiento de Gijón. / Marcos León

El edil evitó entrar a valorar los fundamentos en los que se apoya la Demarcación de Costas para prohibir esos dos nuevos puntos de lanzamiento, al considerar que eso debe explicarlo la propia Demarcación de Costas, limitándose a reiterar que la decisión es de este organismo, no municipal.

"Que sea más factible"

El portavoz del gobierno local gijonés dejó la puerta abierta a intentar, en próximas ediciones, buscar alternativas al habitual lanzamiento de los fuegos desde un único punto. "Nosotros no descartamos nunca el poder hacer novedades y sorprender a la gente; nunca lo descartaremos. Pero, evidentemente, habrá que ver la forma de que sea más factible que en esta ocasión", señaló.