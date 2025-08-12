El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

En próximas ediciones "habrá que ver la forma de que sea más factible que en esta ocasión hacer novedades y sorprender a la gente", señala Jesús Martínez Salvador

Público contemplando el lanzamiento de los fuegos desde una terraza del paseo del Muro, en una edición anterior.

Público contemplando el lanzamiento de los fuegos desde una terraza del paseo del Muro, en una edición anterior. / Ángel González

Manuel Castro

Gijón

"Creemos que sería algo que podría sorprender a la gente y poder hacer de la noche más mágica de nuestra ciudad algo especial y diferente, pero Demarcación de Costas no lo ha considerado así. No nos queda otra cosa que respetarlo, pero creemos que era perfectamente posible y hubiera sido bueno, la verdad". El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, se pronunció así respecto al veto de la Demarcación de Costas a que se lancen fuegos artificiales desde las playas de San Lorenzo y de Poniente, además del tradicional punto de lanzamiento desde el Cerro de Santa Catalina, en la noche de los fuegos artificiales. Costas adoptó esa decisión "en aras de evitar posibles situaciones peligrosas".

Martínez Salvador insistió este martes en que "no estamos de acuerdo, no lo compartimos. Lógicamente, respetamos el ámbito competencial de cada administración, nosotros creemos que era perfectamente posible poder hacer un lanzamiento de los fuegos artificiales diferente, por esos se contempló ya en el pliego de prescripciones técnicas para los lanzamientos pirotécnicos la posibilidad de que las empresas pudieran ofrecer innovaciones en este sentido".

Jesús Martínez Salvador, en el Ayuntamiento de Gijón.

Jesús Martínez Salvador, en el Ayuntamiento de Gijón. / Marcos León

El edil evitó entrar a valorar los fundamentos en los que se apoya la Demarcación de Costas para prohibir esos dos nuevos puntos de lanzamiento, al considerar que eso debe explicarlo la propia Demarcación de Costas, limitándose a reiterar que la decisión es de este organismo, no municipal.

"Que sea más factible"

El portavoz del gobierno local gijonés dejó la puerta abierta a intentar, en próximas ediciones, buscar alternativas al habitual lanzamiento de los fuegos desde un único punto. "Nosotros no descartamos nunca el poder hacer novedades y sorprender a la gente; nunca lo descartaremos. Pero, evidentemente, habrá que ver la forma de que sea más factible que en esta ocasión", señaló.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tensa intervención policial en Gijón: media hora de conversación para que un joven se bajase de una grúa
  2. El 'paso decisivo' que acaba de dar Gijón para controlar el 'crecimiento descontrolado' de las colonias de gatos en Gijón: 'Es nuestra obligación legal
  3. Rock y risas, la receta de los 'Mojinos Escozíos' en la plaza Mayor de Gijón: '¿A quién le gustan las viejas?
  4. Con el 'corazón y el alma' Gijón disfruta (y canta) con la Semana Grande: las emocionantes palabras de Mina Longo en el pregón de Begoña
  5. Rafa Gutiérrez, popular librero gijonés: 'Presumimos tol día de Gijón y luego moléstanos que venga gente
  6. Tres heridos graves en Gijón tras chocar contra una conductora que dio positivo en drogas y alcohol
  7. Gijón aguanta por Don Patricio: una hora de espera por problemas no puede con la fidelidad de sus fans
  8. La Semana Grande ya llena Gijón y esta es la sensación de quienes la disfrutan: 'Una ciudad que maravilla

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

El gobierno local de Gijón ante el veto de Costas a dos nuevos puntos de lanzamiento de los fuegos: "Era perfectamente posible"

La autopista ferroviaria entre El Musel y Valladolid, clave para reactivar la del mar

La autopista ferroviaria entre El Musel y Valladolid, clave para reactivar la del mar

Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: "Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada"

Se cumplen 25 años del asesinato de ETA de la guardia civil gijonesa Irene Fernández Perera: "Mientras yo pueda, mi hija seguirá siendo recordada"

El Bibio estrena equipo gubernativo y los primeros toros de la feria de Begoña ya están en Gijón: así se trabaja entre bambalinas en la plaza

El Bibio estrena equipo gubernativo y los primeros toros de la feria de Begoña ya están en Gijón: así se trabaja entre bambalinas en la plaza

La Noche de los Fuegos de Gijón solo tendrá una zona de lanzamiento: esta es la razón

La Noche de los Fuegos de Gijón solo tendrá una zona de lanzamiento: esta es la razón

La Universidad confía en licitar en 2026 la residencia de estudiantes

La Universidad confía en licitar en 2026 la residencia de estudiantes

"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente

"Orbital", historia del sintetizador en el concierto de la playa de Poniente

Susana Acle, veterinaria del Bioparc Acuario de Gijón: "Gijón está hasta arriba, presta ver ese ambientazo"

Susana Acle, veterinaria del Bioparc Acuario de Gijón: "Gijón está hasta arriba, presta ver ese ambientazo"
Tracking Pixel Contents