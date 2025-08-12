Honores para un "defensor incansable" de la sidra, el Ateneo Jovellanos premia a Samuel Trabanco por su trayectoria

De un reconocimiento a una trayectoria, a un legado familiar y a la reivindicación de la cultura sidrera y su internacionalización disfrutó ayer Samuel Trabanco, gerente de la centenaria empresa Sidra Trabanco. "Es una satisfacción enorme", confesaba Trabanco tras recibir el vigésimo "Premio Ateneo Jovellanos al Desarrollo Económico e Industrial de Asturias". "Es una figura fundamental en el desarrollo de la sidra natural en la región", sostuvo Álvaro Muñiz, presidente de la entidad que concede la distinción en un acto celebrado en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro y en el que Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria, definió a Trabanco como un "trabajador infatigable" y un "defensor incansable de la sidra y de lo que significa para nuestra tierra e identidad".

Foto de familia de autoridades, premiado y representantes del Banco Sabadell Herrero, ayer. | JUAN PLAZA

Sidra Trabanco, fundada en 1915, trabaja con llagares en Gijón, en la parroquia de Lavandera, y en Sariego. Samuel Trabanco, de la tercera generación y a las puertas de la jubilación, afirmó ayer que "esto, para mí, siempre fue más ocio que negocio". También admitió la "emoción" que siente cada vez que visiona el documental "La Gran Manzana", en el que la familia Trabanco liga Lavandera y Nueva York en una pieza audiovisual que retrata la merma del consumo de sidra en Asturias e insta a aumentar la exportación.

Asistentes en el salón de actos del Palacio de Congresos.

"El relevo generacional está asegurado, los sucesores están perfectamente capacitados", festejó el galardonado, en alusión a los familiares que, poco a poco, han ido tomando el testigo en el llagar, que busca expandirse con una sidrería en Madrid. Samuel Trabanco destacó la importancia del nombramiento de la sidra como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, defendió el rito del escanciado y realizó un alegato a los presentes, entre los que había amigos y familiares. "No os imaginéis Asturias sin Trabanco", proclamó.

Encomió Álvaro Muñiz la "influencia" de Samuel Trabanco en el sector y sus aportaciones para la "evolución" del mismo. "Empezó a liderar el planteamiento sidrero asturiano", resaltó Muñiz, que ponderó el "talento, tesón y capacidad innovadora" de Trabanco y agregó que "el leitmotiv de un empresario es crear valor" y puso como ejemplo al gerente de Sidra Trabanco, que cuenta con 600 proveedores y produce entre cuatro y seis millones de litros al año, como apuntó Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, que señaló que "sería complejo escribir la historia del sector sin hablar de Sidra Trabanco". "Han hecho de la empresa algo propio de los asturianos; ha sido innovadora y revolucionaria en un mundo con cierta tendencia al conservadurismo", ensalzó Félix Baragaño, que también alabó el "máximo cuidado" que pone Sidra Trabanco en el proceso de producción de la bebida más icónica de la región.

"Su trayectoria encarna lo mejor de nuestra capacidad de unir tradición, modernidad, economía, raíces y cultura", subrayó Marcelino Marcos sobre Samuel Trabanco. Marcos, asimismo, reivindicó la sidra como "un motor económico, embajadora internacional, generadora de empleo y atractivo turístico" y recalcó que Trabanco "ha sabido leer el tiempo que le ha tocado vivir". Al respecto, el consejero de Medio Rural manifestó que el premiado ayer impulsó la "modernización de los procesos sin perder autenticidad" e indicó que la sidra es un "puente entre generaciones, la mano arriba y la mano abajo en el escanciado, la espicha, la excusa para reunirnos". "Gracias por llevar el nombre de Asturias por el mundo", reconoció Marcelino Marcos.

"Sin perder su esencia"

Montserrat López Moro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, aseveró que el acto organizado por el Ateneo Jovellanos "une dos cosas: el esfuerzo empresarial y la pasión por nuestra cultura". La edil alabó de Sidra Trabanco que "ha sabido crecer sin perder su esencia y mantiene viva una tradición que es un motor económico". Mientras, Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Herrero, declaró que Asturias "es una comunidad reconocida por muchos valores culturales, etnográficos y empresariales, que deben ser la base para construir el futuro". La "Bandina L’Embolau", con la interpretación del himno de Asturias, puso el broche de oro a un encuentro que rindió tributo a Samuel Trabanco, gerente de un negocio familiar con un siglo de historia para el que la sidra es, literalmente, su vida.