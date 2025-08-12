La lluvia de Perseidas deslumbra Deva

El observatorio del Monte Deva recibió ayer a cerca de un centenar de personas en una noche señalada en el calendario de los aficionados a la astronomía con motivo de la lluvia de Perseidas, un evento también conocido como Lágrimas de San Lorenzo. "Aprovechamos para que la gente vea y conozca de primera mano el observatorio, pero el mejor sitio para ver este la lluvia de Perseidas es un prado al aire libre", explicó José Manuel Ruiz, miembro de la Sociedad Astronómica Omega y divulgador astronómico.

José Manuel Ruiz durante su charla divulgativa, ayer. | V. S.

La cita, que también se convocará para la noche de hoy, arrancó a las 21.15 horas con una charla organizada por la Sociedad Astronómica Omega, que tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Interpretación de la Naturaleza. En ella, los asistentes pudieron conocer y aprender más acerca de este fenómeno astrológico que tantas personas atrae y que puede disfrutarse al aire libre durante muchas noches del verano. José Manuel Ruiz se encargó de que pequeños y mayores aprendieran qué es una lluvia de meteoros, el porqué de su denominación o cómo se produce un eclipse solar. "Con actividades como estas intentamos transmitir la pasión por la astronomía y nos ayudan a darle visibilidad", expresó Ruiz.

La divulgación sobre las "estrellas fugaces" sirvió para calentar motores y dar paso a la verdadera cita: observar y adentrarse en las constelaciones. Cayó la noche y, en grupos de diez personas, los participantes realizaron una visita al Observatorio Astronómico donde, con la compañía de los miembros Omega, pudieron disfrutar y contemplar el cielo y las estrellas en profundidad. "El año que viene tendrá lugar el primer eclipse de sol total del siglo en Europa", explicaron desde Omega. Así, una gran parte de la visita consistió en explicar todo lo necesario acerca de este otro fenómeno astronómico y sus peligros para la vista. "Sin las gafas especiales no se puede mirar. Es muy importante concienciar sobre el peligro que supone para la retina", explicó Santiago Gandara, director del observatorio.

Tras las explicaciones teóricas, los asistentes pudieron observar a través de un enorme telescopio distintas estrellas y constelaciones. "Aunque mañana es el mejor día para ver la lluvia de Perseidas, no queríamos perdernos la oportunidad de visitar el observatorio y ver un telescopio tan grande", expresó María Rodríguez, que, tras la visita, buscaba sitio para sentarse a disfrutar de las vistas con su grupo de amigos.