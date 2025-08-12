Morante hará "todo lo posible" por llegar a la gran corrida de Gijón con Roca Rey, pese a su grave cornada

José Antonio Morante de la Puebla recibió el alta en el hospital Quirón de Pontevedra a última hora del domingo después de la grave cogida sufrida en el primer toro de su lote en la Fiestas de la Peregrina. Pasó la noche sin fiembre, en el hotel, y el maestro puso rumbo ayer a Sevilla para continuar con la recuperación tras el percance. Parece difícil, porque son pocos los días, pero el diestro sevillano no descarta todavía hacer el paseíllo en El Bibio el próximo sábado, donde está anunciado junto a Andrés Roca Rey y Juan Ortega con toros de Núñez del Cuvillo. "Hará todo lo posible" por llegar a Gijón, confesaba ayer el empresario Carlos Zúñiga, que está en contacto tanto con el matador como con su entorno.

Morante sufrió una "herida anfractuosa de 10 centímetros que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular y desgarro de abductor mayor con dos trayectorias: una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros" tras ser cogido por un toro de Garcigrande durante su cita en la plaza gallega. Huesca fue ayer el primero de los compromisos de su histórica temporada en donde no ha podido hacer el paseíllo por culpa de la cornada. San Sebastián, el viernes 15, y Gijón, al día siguiente, son los próximos carteles previstos.

Su cita en El Bibio, como está ocurriendo en cada plaza del mundo taurino, había despertado una enorme expectación. Prueba de ello es la venta de entradas. La sombra está llena y el sol también avanza a buen ritmo. Para mayores alicientes comparte cartel con Roca Rey, con el que tuvo un enfrentamiento en el callejón del Puerto de Santa María el pasado sábado, y con Juan Ortega, otro diestro de corte artista. Quedan días por delante.